Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), declaró ayer que están trabajando en un nuevo régimen fiscal para que se aumente la base de contribuyentes de cara a la entrega de la Miscelánea Fiscal 2021 programada para el 8 de septiembre.

"Estamos separando y analizando por un lado a las personas físicas y por otro lado a las personas morales, y estamos estratificando por niveles de ingresos, de tal suerte que lo que queremos generar es que en la parte baja de los ingresos, tanto de personas físicas como morales, se genere algo que le vamos a llamar un Régimen de Confianza", declaró Raquel Buenrostro, jefa del SAT.

De acuerdo con Buenrostro, el régimen tiene que ser "muy simple" para pagar los impuestos de tal manera que prácticamente cualquier computadora lo pueda programar. Además, adelantó que el SAT haría las declaraciones preliminares y con ello los contribuyentes "se ahorrarían los contadores".

"Cuando una empresa se tiene que dar de alta tiene que llenar como 40 cuartillas, con un montón de preguntas, parece un cuestionario copioso, después los hacemos venir (al SAT) como tres veces (...) hacemos muchas vueltas y todo esto lo estamos revisando internamente y queremos hacer un régimen simplificado", comentó Buenrostro.

Agregó que "incluso en algunos casos y sobre todo para estratos más bajos, podría ser alguna cantidad menor a la que se paga ahora porque a lo que se le está apostando es a que se aumente la base de contribuyentes”.

En el webinar organizado por The American Society of Mexico, se le preguntó a Buenrostro si está dentro de los planes del SAT el aumento de tasas de impuesto o cancelar la tasa cero en ciertos productos; ante ello comentó que no se está considerando ningún aumento de tasas de ningún producto, no de ningún bien y "menos en alimentos y medicinas".

"No queremos generar nuevos impuestos y vamos por una Miscelánea Fiscal para buscar una simplificación administrativa", recordó Buenrostro.

Acciones legales ante acaparamiento de citas

Raquel Buenrostro anticipó que presentará denuncias correspondientes a los responsables de haber acaparado citas mediante el uso de robots ya que han actuado de forma dolosa y deliberada. Éstos responsables ya han sido identificados, pero aún no han revelado sus nombres.

"En unos pocos días voy a dar un anuncio porque vamos a cambiar completamente el sistema de citas. Aunque íbamos haciendo los parches no fue suficiente con el que ya usábamos porque se las seguían robando (las citas) algunos robots, pero en paralelo fuimos desarrollando un sistema distinto, prácticamente ya lo tenemos terminado", acotó.