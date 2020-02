La economía mexicana registró en 2019 una contracción de 0.1%, reveló este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con cifras desestacionalizadas.

Con este desempeño negativo de la economía en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, resultó de completarse cinco trimestres consecutivos sin crecimiento, y tres de ellos, los registrados entre marzo a junio, así como el de septiembre a diciembre de 2019, en contracción.

Ante el más reciente dato sobre crecimiento de la economía mexicana, El Economista consultó a una serie de expertos para que respondieran a la pregunta: ¿Qué se puede hacer para retomar el crecimiento económico en 2020?

Luis Pérez Lezama, director de Investigación Económica en el think lab veracruzano SAVER:

“Se debe promover una recuperación de la inversión. Establecer una alianza fiscal con los empresarios, y un pacto social, que favorezca que los precios se mantengan asequibles y no se presente escasez.

Sería pertinente encontrar una estrategia para recuperar la confianza de los pues el riesgo de no hacer nada es que tengamos un aumento de precios por una especie de paranoia e insuficiencia de abastecimiento de mercado y es una estanflación compleja. En SAVER nos preocupa la aparente indiferencia del sector público al deterioro del PIB”.

Marco Oviedo , Jefe de Research para América Latina en Barclays:

“Se requiere certidumbre en el área energética, dejar de dar bandazos y continuar la apertura hacia la energía no convencional. Presentar una política energética mucho más clara donde terminen los mensajes mixtos del gobierno. Alfonso Romo emite señales de cambio y por otro lado la Secretaria de Energía dice que no. Sin una política firme, los corporativos no están dispuestos a definir un plan estratégico de largo plazo”.

Joel Virgen, economista en jefe para México y Colombia en BNP Paribas:

“Se ve una primera señal, una reacción formal del gobierno al estancamiento del PIB en 2019, con la creación del gabinete para el fomento de inversiones y crecimiento económico que estará a cargo de Alfonso Romo por instrucción del presidente de México. Los inversionistas siguen también a la espera del complemento al plan de infraestructura que aparentemente se conocerá a mediados de febrero.

Y se esperaría se consiga estimular los canales de inversión a través de procesos administrativos”.

Andrés Abadía, economista senior para América Latina en Pantheon Macroeconomics:

“La ratificación del Tratado de Comercio por parte del congreso de Estados Unidos, (T- MEC) ayudará a la reactivación parcial de la confianza de los inversionistas. Pero tendrán que pasar varios trimestres antes de ver un cambio real en los números del sector manufacturero”.

Junta de Gobierno del Banco de México, Programa de Política Monetaria 2020:

“Es importante que además de seguir una política monetaria prudente y firme, se impulse la adopción de medidas que propicien un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión, una mayor productividad y que se consoliden sosteniblemente las finanzas públicas. También es necesario reforzar las perspectivas crediticias soberana y de Pemex así como cumplir las metas fiscales del Paquete Económico 2020”.

[email protected]