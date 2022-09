Preocupa exceso de optimismo en los supuestos macroeconómicos de la SHCP: Citibanamex

Para Citibanamex, es preocupante el exceso de optimismo que hay en los supuestos macroeconómicos del Paquete Económico 2023, donde se estima, por ejemplo, un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de hasta 3.0%, cuando este banco tiene un pronóstico de 2.1%.

“Vemos un optimismo muy relevante en los supuestos macroeconómicos por parte de la Secretaría de Hacienda respecto de lo que traen los analistas, respecto inclusive también al de organismos internacionales o el propio Banco de México (Banxico)”, expresó Adrián de la Garza, economista en jefe y director de Estudios Económicos de Citibanamex.

En la sesión Diálogos Citibanamex de este lunes, el analista subrayó que, en términos generales, preocupa el exceso de optimismo en el marco macroeconómico, sobre todo en un entorno en el que las condiciones para el próximo año parecen ser adversas.

“Estamos esperando una desaceleración importante de la economía global que ya está en marcha, un entorno de inflación persistentemente elevada, aún si pensamos que podría ser más baja que la que veamos este año, un entorno también de tasas de interés más altas y de mucha incertidumbre al final de cuentas por la guerra en Ucrania, por conflictos geopolíticos de distinta índole y demás”, puntualizó.

Agregó que, por ende, también la estimación total de los ingresos presupuestarios para el 2023, parece bastante optimista, respecto de lo que el banco prevé.

Presupuesto es lo que sea, menos austero

Adrián de la Garza, señaló que si bien se esperaba también un mayor enfoque del gasto público en los programas sociales y proyectos emblema del actual Gobierno, hay un importante incremento de este.

“Este presupuesto es lo que sea, menos austero, austero no es. Vemos aumentos ya no nada más en estos proyectos emblemáticos y en el tema de gasto social, sino también en muchos otros rubros. Vemos, por ejemplo, incrementos en educación, en salud, en algunos rubros que no habían visto incrementos en años previos, y que nosotros no podemos sino asociar a un tema electoral, pensando en las campañas que iniciarán en el 2023 yendo hacia 2024”, puntualizó.

Incremento importante en el rubro de pensiones

Raúl Álvarez, director de Estudios Económicos de Citibanamex, resaltó por su parte que esta vez hubo un incremento importante sobre todo en el rubro de pensiones para adultos mayores, pero también para otras, lo cual, dijo, es bueno.

No obstante, refirió que esto no está acompañado de una política que garantice tener los ingresos suficientes para estos gastos que se harán en seguridad social.

“A la larga, esto seguirá creciente y creemos que posiblemente hacía la siguiente administración será imperativo que se tenga que hacer una reforma de tipo fiscal que garantice un ingreso recurrente para hacer frente a los pagos de estos pasivos que se van a ir incrementando conforme la población vaya envejeciendo”, expuso.

