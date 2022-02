Banco de México tiene que orientar la política monetaria a un tono hawkish o restrictivo para anclar las expectativas de inflación y estimular de rebote al ciclo económico, coincidieron el director de investigación económica en el think lab Saver, Luis Pérez Lezama y el estratega independiente de inversión, Joel Virgen.

Esto significa que tiene que aumentar la tasa más de 170 puntos base para salir de las condiciones expansivas y comenzar a pisar el terreno restrictivo, proyectó desde Nueva York Joel Virgen, también director y fundador de la plataforma de análisis Out of the Box Economics. Actualmente la tasa nominal se encuentra en 6%, lo que significa que a partir de 7.25%, ya estaría en terreno restrictivo.

Banco de México y los miembros de la Junta de Gobierno han explicado que no estamos en un ciclo alcista sino en un proceso de ajuste en la tasa. Y sería relevante que aclaren hacia dónde quieren mover la política monetaria en aras de que el mercado se forme una idea clara de lo que quieren hacer, comentó Virgen.

“La política monetaria sigue en ciclo expansivo y eso explica que la inflación se ha mantenido persistente, constante y resistente pese a que han acumulado ya seis incrementos consecutivos en la tasa que suman 200 puntos base”, sostuvo aparte Pérez Lezama.

Las estimaciones de a dónde debe llegar la tasa real para considerar que ya es restrictiva, fueron proyectadas en función de la tasa neutra que divulgó Banxico antes de la pandemia, en el 2019 (5.5% nominal, y un rango de 1.8 a 3.4% real).

Joel Virgen resaltó que es importante saber dónde se encuentra actualmente la tasa neutra. Esto será constructivo para la formación de expectativas sobre el punto donde se ha llegado al objetivo inflacionario. De otro modo tendrá efectos potencialmente contraproducentes.

ymorales@eleconomista.com.mx