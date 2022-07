Con los recientes cambios en el gobierno colombiano no han parado de dar pistas de lo que sería su gestión para el Gobierno de Gustavo Petro una vez asuma la Presidencia. Más allá de lo que se ha dicho que va o no, una de las aclaraciones que se ha hecho es que el recaudo de $50 billones (11,500 millones de dólares, aproximadamente) se dará en los cuatro años, por lo que cada año se lograrían $12.5 billones (2,859 millones de dólares).

Los próximos funcionarios se han enfocado en aclarar la línea por la que esta se va a guiar. La semana pasada en la entrega de su cargo como director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Reyes insistió que si bien aún no hay impuestos totalmente definidos, toda la reforma será “progresiva”. Y además aclaró que, “impuesto o gravamen que no sea progresivo, no va. Son los lineamientos del nuevo gobierno”.

Pero, ¿qué es en realidad una reforma tributaria progresiva? En pocas y simples palabras, es una reforma cuyos impuestos tiene en cuenta los ingresos de cada ciudadano. De esta manera, la población se divide en grupos de acuerdo a su capacidad de tributar y cada uno paga o no su renta de acuerdo a ella.

Si bien la definición se centra en el gravamen al ingreso de las personas naturales, el concepto trasciende a todo el grupo de impuestos. Por ejemplo, en el caso de los planes móviles, la noticia en los últimos días, aseguró que ponerle un impuesto a dicho servicio no iría sobre la senda de la progresividad.

No es por otra razón que la semana pasada Ocampo afirmó que ese es un impuesto que “ya no va”, pues “no tiene sentido” cuando se tiene en cuenta que es un servicio del cual gozan, incluso, el grupo de personas con menos ingresos.