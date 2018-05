El equipo de campaña del candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de la coalición Juntos Haremos Historia, presentó el plan económico que llevará a cabo AMLO en caso de que gane las elecciones, el próximo 1 de julio.

En el documento que está en línea y que nombró “Pejenomics: hacia una economía para todos”, confirma que su gobierno no estará cerrado al mercado, se reactivará la economía y se aplicará una política de cero endeudamiento y baja inflación.

Lo anterior en respuesta a que “algunos actores políticos y mediáticos” desconfían de sus propuestas económicas, las cuales califican como “fantasiosas e irresponsables”.

El documento expone que el plan de AMLO es reactivar la economía del país, pues el que se ha implementado en los últimos 30 años no ha permitido que el Producto Interno Bruto de México supere 2.5% promedio que ha registrado.

Por ello, su proyecto de nación se basa en estas seis propuestas:

1. Fomentar la diversidad de actores en el sector bancario y propiciar condiciones para la competencia.

2. Crear un fondo mixto de inversión pública y privada.

3. Aumentar y diversificar las exportaciones.

4. Aplicar una política de cero endeudamiento y baja inflación.

5. Incentivar el desarrollo turístico.

6. Favorecer los programas universales que detonan el consumo y las economías regionales.

Apoyo a las pymes

En el Pejenomics, se mencionan los principales problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes), ya que siete de cada 10 empresarios aseguran que la falta de acceso a crédito es la principal limitante de su crecimiento, por lo que propone:

Apoyar cada año a 200,000 jóvenes emprendedores para desarrollar su empresa.

Creación de laboratorios de innovación y fomento a la investigación.

Incursión en nuevos sectores como la manufactura 3D y la nanotecnología.

Fomento al desarrollo de alta tecnología en sectores como energías limpias, programación y robótica.

Creación de consorcios de pymes para fomentar economías de escala.

Creación de un fondo de capitalización, industria y tecnología para apoyar el desarrollo de pymes.

Además, menciona que no aumentarán ni se crearán nuevos impuestos; un ajuste fiscal mediante el gasto público; apoyo a la producción de cultivo de granos y la creación de un plan de desarrollo integral para atraer la inversión en la frontera norte.

Corrupción

El Pejenomics también habla de erradicar la corrupción en el gobierno, bajo un esquema de contrataciones que pueda crear un ecosistema empresarial diverso que favorezca la competencia y la innovación.

“Se busca terminar con el clientelismo que los gobiernos pasados han protegido con el fin de mantener sus privilegios”, refiere.

Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado

“No define cómo se lograrán los objetivos”

“Estas propuestas las hemos escuchado de alguna forma u otra de los tres candidatos punteros. el problema es que ninguno define cómo se lograrán y es algo que tenemos que exigirles”, expuso.

Comentó que uno de los puntos que se plantea en el plan económico de AMLO es la autosuficiencia alimentaria, la cual a su parecer no tiene sentido, pues las teorías económicas son claras en cuanto a que no se debe producir un producto en el país, si te cuesta más barato hacerlo en el extranjero. “Por qué tenemos que producir cierto alimento cuando en Argentina o Estados Unidos se produce con mucho mayor eficiencia y productividad”. Enfatizó: “es contradictorio que en el plan se diga que están a favor de la globalización, la cual implica una apertura comercial; por el otro, planteen la autosuficiencia alimentaria. “Eso es absurdo, pareciera que quieren cerrar la economía para consumir sólo lo que se produce en México”.

Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria

“Sí a una reingeniería del gasto, pero cómo”

El documento que consta de 18 páginas indica que, en caso de que gane el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, en su gobierno no se crearán ni se incrementarán los impuestos existentes.

El director del CIEP coincidió en la urgencia de realizar una reingeniería del gasto público; sin embargo, cuestiona cómo se hará si no se está considerando incrementar los ingresos presupuestarios. “Estoy a favor de una revisión a fondo del gasto público, pero debe aclararse cómo van a cubrirse las presiones que ya tiene el gasto como las pensiones, gasto en salud y el costo financiero de la deuda si no hay más ingresos”, refutó.

Expresó que si bien las propuestas de Obrador están buscando generar ahorros a través de la eliminación de la corrupción, va a haber un momento en el que se llegue a tope y se requieran más recursos.

“Es muy bello decir en campaña que no vas a subir impuestos, pero van a topar con pared muy pronto”.

Raymundo Tenorio, economista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Algunos de los programas ya existen

La prioridad es reactivar la economía del país a través de la creación de programas que incentiven la inversión en las empresas y en infraestructura.

Sin embargo, algunos de los programas que se proponen en el proyecto ya existen, por lo que no ve una propuesta nueva, sino a su parecer sólo se está dando continuidad al modelo actual.

En cuanto a crear un fondo mixto de inversión pública y privada para detonar proyectos de infraestructura, “ya existe, sólo es cambiarle el nombre a la Ley de Asociaciones Público-Privadas”.

Con respecto a la propuesta de aplicar una política de cero endeudamiento comentó que no es una buena idea, pues implicaría recortar el gasto, especialmente en inversión. “En general es un mix entre un modelo de continuidad; en algunos aspectos como que no habrá marcha atrás con la apertura global, pero no toca el tema de la productividad y el problema de la informalidad”.

José Luis de la Cruz, director del instituto para el desarrollo industrial y el crecimiento

El desafío es lograr ahorros para concretar proyectos

El programa busca mandar un mensaje de garantía de estabilidad macroeconómica; un elemento que quiere dejar muy patente.

Conservar un marco de comercio exterior y lograr equilibrio en las finanzas públicas, así como el compromiso social es el aspecto más importante. Para De la Cruz, el desafío es que realmente se logren ahorros suficientes para financiar todos los proyectos. También preocupa pensar que pagar menores salarios a los altos funcionarios va a generar ahorros y transformaciones alrededor de la administración pública.

A decir del economista, el gobierno no puede ser el motor del desarrollo económico porque su participación en la economía es reducida. “El Estado tiene que ser un promotor del crecimiento, mas no puede ser el impulsor del crecimiento ”. (Con información de L. González)

Manuel Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad

Hay más política y menos economía

Si bien el Pejenomics está respaldado por grandes economistas, habría que ver qué tanto caso les hace López Obrador.

“Lo que más duda me genera es qué tanta influencia tienen los economistas en el equipo de AMLO, pues sus resortes están más en la política y sus ideales que en el buen manejo económico”.

Molano espera que los asesores económicos de AMLO puedan dar una mejor claridad sobre cómo se llevarán a cabo las propuestas “creo que ellos se imaginan que el tamaño de la bolsa distribuible del gasto público es más grande de lo que en realidad es”.