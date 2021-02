La unanimidad con que se tomó la primera decisión monetaria del año, donde Banco de México bajó la tasa a 4%, permite anticipar que pueden venir entre uno y dos recortes más en el rédito durante el 2021, coincidieron estrategas de Credit Suisse, Goldman Sachs y Oxford Economics.

Concuerdan en que “la ventana para una flexibilización adicional no está cerrada”. Esto por el peso que está otorgando la Junta de Gobierno a “sustanciales riesgos a la baja sobre la brecha del producto que podrían pesar a la baja de forma importante para la inflación”, explicó Alberto Ramos, economista para América Latina en Goldman Sachs.

Para el economista en jefe para América Latina en Credit Suisse, Alonso Cervera, “Banxico tendrá espacio para bajar la tasa en la reunión de marzo, a 3.75 por ciento”. Y a partir de ese momento previó que “es probable ver otra pausa, dado que estaremos atravesando por un periodo de tasas de inflación elevada por un efecto base adverso. Y lo que pase con la tasa una vez superado ese rebote, dependerá del estado de la economía global”.

Con él concuerda el estratega del videoblog especializado Out of the Box Economics, Joel Virgen, quien estima que el espacio para recortar es de 50 puntos base, lo que significa dos recortes adicionales de 25 puntos base.

“La inflación podría fluctuar entre 4 y 4.8% en el primer trimestre y todavía en una parte de abril, resultado de un comparativo anual desfavorable, un nivel de los precios generales que será de carácter transitorio y que no responde a presión de la demanda”.

Tono del comunicado

Alberto Ramos, de Goldman Sachs, tomó el lenguaje del comunicado para advertir que “utilizaron un tono hawkish que no permite identificar si vendrá sólo un ajuste adicional o si se ha reanudado el ciclo de relajamiento”.

Hawkish en el lenguaje monetario es un sesgo más inclinado al cumplimiento de mantener la inflación cerca del objetivo, esto es restrictivo.

Aparte, el economista senior para México de la consultoría Oxford Economics, Joan Domene dijo que aún con la unanimidad en la decisión del recorte, no se puede encasillar la nueva composición de la Junta como Dovish que indica una postura más relajada en las tasas o de apoyo a la expansión.

“Si bien es cierto que Galia Borja se integró a la Junta de Gobierno y pudo fortalecer al grupo de los miembros Dovish, que claramente han sido Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, también es cierto que Irene Espinosa y el gobernador Alejandro Díaz de León han mostrado que son más ortodoxos”.

Domene subrayó que en la consultoría internacional no esperaban un recorte de tasas ante las presiones alcistas que está mostrando la inflación en precios de energéticos, tarifas públicas y precios internacionales de commodities.

Poco eficiente

Directivos de los centros de investigación económica académica concuerdan en advertir que la política monetaria no es la que puede sacar a la economía de una crisis como ésta.

“La política fiscal contracíclica es la que tiene la fuerza y capacidad para propiciar una recuperación y lo vimos en 2009. La política monetaria no comanda al crecimiento”, advirtió Eduardo Loria, Fundador, Director y Coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía en la UNAM.

El catedrático y Director de Investigación Económica en el think lab SAVER, Luis Pérez Lezama sostuvo que “una tasa en 4% o más baja no nos dará la estabilidad del poder adquisitivo”.

