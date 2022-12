López Obrador negocia una reestructuración del servicio de la deuda externa, con beneficios desde el 2025

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que su gobierno maniobra para reestructurar el servicio de la deuda externa mexicana, con el objetivo de que el próximo gobierno federal que iniciará en 2024 tenga pocas presiones financieras en su arranque de sexenio.

El presidente indicó que en próximos días el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se presentará en su conferencia matutina para explicar los detalles de esta reestructura, cuyos beneficios se notarán en el año 2025.

“Estamos pensando hacia adelante, me informó el Secretario de Hacienda de una reestructuración (…) Ya hicimos una reestructuración de deuda, para que en 2025 se pague la mitad de intereses del servicio de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al gobierno”, dijo López Obrador la mañana de este miércoles.

Ya reestructuramos la deuda, para que en el 2025 no se tengan presiones de pago por el servicio de la deuda. Ya no es sólo el año que viene y el 24, no. Que en el 25 no tengan presiones financieras”, dijo el presidente.