México ya rebasó los dos millones de casos positivos confirmados de Covid-19, la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-COV2, según la información de la Secretaría de Salud.

De lo poco que se habla es de la factura que se genera por la hospitalización de un paciente por Covid-19 y ese monto en promedio ronda los 477,000 pesos, así lo comentó Gustavo Cantú, CEO de Seguros Monterrey New York Life (SMNYL) en entrevista con El Economista.

En el caso de SMNYL se han reportado 2,124 siniestros en Gastos Médicos Mayores (GMM) por la pandemia, de los cuales han sumado un total de indemnizaciones por más de 751 millones de pesos.

Tan sólo, 15 de los casos por Covid-19 más caros que se vivieron en GMM en el años pasado suman 81.92 millones de pesos, según datos publicados en el Reporte de Impacto Social de la compañía.

La factura más grande se pagó en Monterrey, Nuevo León, por los gastos médicos de una joven mujer (28 años) que ingresó por Covid-19, el monto total ascendió a 17 millones de pesos”, comentó Gustavo Cantú.

El segundo caso de alto valor fue también en la ciudad regia, donde un paciente masculino de 49 años llegó al hospital también por las consecuencias provocadas por la enfermedad del Coronavirus y la indemnización sumó 10 millones de pesos.

En cuanto a los casos de pérdida de vida, SMNYL reveló que por la pandemia tuvieron 1,050 siniestros que propiciaron indemnizaciones por alrededor de 581 millones de pesos.

El siniestro más elevado fue de un asegurado que falleció contando con seis pólizas por un monto de 68.6 millones de indemnización, según datos revelados por la aseguradora.

Efectos de la pandemia

Gustavo Cantú comentó que la pandemia ha hecho más consciente a las personas de sus necesidades de protección, “y en ese sentido vemos que tanto en gastos médicos mayores como en vida, la gente sigue acercándose y contratando el seguro. Eso es muy positivo, porque justo en esta época es cuando hay que estar protegido”.

Explicó que otro fenómeno que han visto en gastos médicos mayores, es que en un principio todas las atenciones estaban centradas en Covid-19. “pero hay una demanda acumulada de procedimientos no relacionados con Covid-19 que hoy están volviendo. Eso ha generado que visualicemos que la inflación médica durante este año va a ser mucho mayor que otros años, derivado de dos factores: tienes todos los tratamientos médicos que se hacen tradicionalmente y todos los derivados con el Covid-19”, dijo Cantú.

Dijo que cuando se han observado epidemias en el pasado, lo que suele suceder es que los tratamientos médicos no relacionados con la epidemia disminuyen y los de la epidemia suben, porque la gente no va al hospital a atenderse.

“Pero esta epidemia ha sido tan larga, que esa demanda acumulada ya está empezando a efectuar y por eso, también se ve tanta saturación y movimiento en los hospitales privados”, mencionó el líder de la filial mexicana de New York Life.

Gustavo Cantú, CEO de Seguros Monterrey New York Life

Situación de las pólizas

En temas de gastos médicos estamos superando los planes que había, eso es muy evidente la población se da cuenta de que tiene un lado vulnerable en cuanto a la atención médica y cree que es necesario cubrir ese riesgo financiero, así lo dijo Gustavo Cantú.

“En términos de vida y de retiro, la gente también ha pensado en el largo plazo con la pandemia, es decir, el número de gente que está contratando un seguro está aumentado a pesar de la crisis económica. Lo que sí se ve es que la gente está contratando pólizas con montos menores derivado precisamente de que la crisis económica está generando una ausencia de disponibilidad de efectivo para poder pagar sus pólizas”, mencionó el CEO de SMNYL.

Enfatizó que lo que recomiendan a los clientes es que se acerquen con su asesor de seguros y platiquen de sus necesidades, porque la necesidad de protección no cambia por este evento, pero si pueden cambiar tus circunstancias económicas y por eso están importante hacer un plan con un asesor que lo ayude a sobrellevar esta etapa. “Porque ultimadamente como siempre ha pasado en la historia, la crisis de salud pasará, la crisis económica pasará y es muy importante que no pierdas lo que has acumulado en los años previos”.

Rubros 2020

Gustavo Cantú explicó que los rubros por indemnizaciones siempre han sido muy equilibrados en cuanto a las causas de muerte y en los siniestros de gastos médicos mayores en México. “Lo que sí desbalanceó la ecuación fue el evento por la enfermedad del Coronavirus, hoy estás viendo que entre un 10 y un 12% de los casos que traes son derivados del Covid-19, pero lo importante con esto es la duración de la pandemia.

Agregó, “que en México, todavía estamos viendo que esta pandemia se va a prolongar, aunque en otros países los sistemas de vacunación van más avanzados, han empezado a disminuir sustancialmente los casos. En México al igual que otros países el esquema de vacunación ha venido más paulatino y eso lo que está haciendo es extender la duración de los siniestros derivados del Covid-19.

“Normalmente son siniestros de enfermedades: cardiovasculares, crónicas, pulmonares, ortopedia, partos, pero todos los años se comporta igual. Nuestro país tiene una incidencia muy alta en enfermedades crónicas, particularmente diabetes y obesidad y eso también te genera que otros padecimientos se vuelvan más complicados”, dijo.

Cantú explicó que “México tiene una población más joven que otros países y eso ha ayudado, pero ese tipo de padecimientos crónicos tienen una mayor incidencia a que termines hospitalizado y eso aumenta tus gastos. No es lo mismo cursar un Covid-19 en casa, que cursar en un hospital, ya que los gastos se incrementan sustancialmente”.

Calificación AM BEST

Por sexto año consecutivo, AM BEST las calificaciones de SMNYL: en Escala Nacional México de “aaa.MX”, Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “aa+” y la Calificación Crediticia de Emisor de Escala Global “A++”, siendo la única aseguradora en Latinoamérica en obtenerla.

“Seguros Monterrey New York Life se ha mantenido como una de las aseguradoras más importantes en la industria mexicana durante estas ocho décadas, al asumir riesgos de manera inteligente, únicamente cuando vale la pena, y equilibrando dichos riesgos con opciones más seguras que ofrezcan estabilidad”, dijo Cantú.

Dijo que están en una posición única en la industria para hacer frente a el compromiso con sus clientes. “Tenemos $115,037 millones de pesos en reservas y un margen de solvencia de casi INSERTA12,000 millones de pesos para enfrentar cualquier acontecimiento”, concluyó Gustavo Cantú.

