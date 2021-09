Una controversia amenaza con socavar el liderazgo en el FMI de Kristalina Georgieva, cuya conducta estaba bajo revisión de responsables políticos y expertos tras señalamientos de que actuó en favor de China cuando ocupaba un alto puesto en el Banco Mundial.

La situación también podría complicar al gobierno del presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, al alimentar la reticencia de la oposición republicana hacia las instituciones multilaterales, especialmente en lo que respecta a China.

Una investigación independiente publicada el 16 de septiembre concluyó que, cuando era directora ejecutiva del BM, Georgieva estuvo entre los responsables del organismo que presionaron al personal para que modificara datos para favorecer a China en la edición 2018 del informe anual "Doing Business", la publicación estrella del banco.

Georgieva, nombrada directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2019, dijo hace una semana al personal del FMI que las acusaciones "no son ciertas".

"Ni en este caso, ni antes ni después, he presionado al personal para que manipule los datos. Les pediría a que verifiquen una, dos veces, tres veces, pero nunca que cambien, nunca que manipulen lo que nos dicen los datos", dijo, según recogió The New York Times.