En el 2021 el gasto de inversión física registró un incremento de 0.2% en comparación con el año previo, esto al registrar recursos por 691,796 millones de pesos, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Si bien la inversión física fue mayor a los niveles que se tenían registrados previo a la pandemia del Covid-19, el monto queda lejos de lo que se vio, por ejemplo, en el 2014 cuando se ejercieron 819,940 millones de pesos (cifras al 2021) en inversión física.

Los datos de Hacienda muestran, por un lado, que el sector energético y el de abastecimiento, agua potable y alcantarillado, fueron los dos rubros en donde la inversión física creció a dos dígitos. En el primero de ellos, el crecimiento a tasa anual fue de 22.2%, mientras que en el segundo fue de 17.7 por ciento.

En tanto, la inversión física en educación cayó 29.5%, mientras que en salud 29.2% y otro tipo de inversión (como el de los ramos autónomos, administrativos y generales), mostraron una caída de 13.7 por ciento.

Por otro lado, se observa que el sector energético es el que concentra 44.6% del gasto de inversión. El año pasado, al gasto de inversión física de este rubro se le destinaron 308,647 millones de pesos, de los cuales 267,384 millones se fueron al sector de hidrocarburos y 41,263 al sector eléctrico.

Impacto en el crecimiento

Una inversión física deprimida tiene un impacto sobre el crecimiento económico del país, toda vez que este gasto puede propiciar las condiciones para mayores fuentes de trabajo, señalaron analistas.

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), indicó que el que se tenga menor inversión física que en otros años –aún con algunos proyectos prioritarios en marcha– es una mala noticia para la economía, porque se inhibe la capacidad de crecimiento y de que empresas constructoras puedan verse beneficiadas por la generación de infraestructura.

En este sentido, agregó que el gasto en inversión física es fundamental para que cualquier país tenga fundamentos de crecimiento económico y desarrollo, además de ayudar a equilibrar el desarrollo entre regiones.

“El problema de siempre en un país como México es que se necesitan flujos importantes de inversión y que tenemos una dificultad para crecer. Y no crecemos por lo mismo, porque es un círculo vicioso, donde si no hay inversión física no se crece. Necesitamos que, al menos, el rubro de inversión aumente y llegue a representar 5% del PIB, pero eso no está pasando y nos limita el crecimiento”, consideró James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CIBanco.

