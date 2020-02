La denominada generación de transición tendrá garantizadas pensiones con un tope de 25 salarios mínimos, afirmó Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años”, expuso en la conferencia matutina del presidente, en Palacio Nacional.

Indicó que, si bien la Segunda Sala de la Corte estableció un criterio para sus juzgados, no es aplicable para las instituciones de seguridad social, con lo que será el Consejo Técnico del IMSS el que decidirá el cálculo y tope de las pensiones de la generación de transición.

“Lo que estamos planteando es que el criterio de seguir calculando igual sea validado por el Consejo Técnico del Seguro Social, incluso lo digo, ni siquiera sería necesario, pero más vale tener esa certeza por el órgano de decisión de carácter tripartita, que es el Consejo Técnico”.

“Es decir, se les va a seguir calculando en 25 (salarios mínimos), por una razón simple: creemos que es el trabajo de toda su vida que cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo a 10. Pero esta controversia de tesis de la Segunda Sala no es de aplicación al Seguro Social”, enfatizó Robledo.

Jurisprudencia no afecta régimen del IMSS

Horas después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó un comunicado en el que aclara que la jurisprudencia que emitió la Segunda Sala de la Corte no altera el régimen de pensiones del IMSS.

La resolución indica que, cuando un trabajador de la generación de transición elija el régimen de la ley de 1973, el tope aplicable es el de 10 veces el salario mínimo a su pensión; mientras que, si el trabajador opta por el régimen de la ley de 1997, le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo.

“Lo anterior, sin que de manera alguna modifique las políticas públicas que decida tomar e implementar el IMSS en materia de pensiones por jubilación”, concluye el comunicado.

Origen de la discrepancia

Moisés Pérez Peñaloza, especialista en pensiones, explicó que la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Corte surge ante una demanda de un trabajador que se pensionó antes de la reforma de 1997 y que por tanto se jubiló con la ley de 1973 y con un tope de 10 salarios mínimos.

“La persona entabla un juicio contra el IMSS por el tema de que quiere un tope de 25 y no de 10 salarios mínimos, entonces se emite una jurisprudencia de que se apliquen los 25 salarios y no los 10 salarios mínimos”.

Pero la Segunda Sala estableció el pasado 24 de enero que se debe respetar la ley, en el sentido de que si un trabajador elige retirarse bajo el régimen del 73, se tope a 10 salarios mínimos, y si elige el régimen del 97, el tope sea de 25 salarios mínimos.

Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana indicó que el problema de que se garanticen 25 salarios mínimos a la generación de transición es la presión que podría tener el IMSS en sus finanzas.

“Habría que revisar cuál es el impacto patrimonial en IMSS al otorgar pensiones por hasta 25 veces el salario mínimo, siendo que la ley calculaba 10 salarios mínimos (...) El IMSS decidió no aplicar la jurisprudencia de la Corte y entonces garantiza topes de 25 salarios mínimos ¿alguien se podría quejar?, pues no porque ahora sería en beneficio y no en prejuicio”.

Destacó que si hoy un trabajador de la generación de transición pide jubilarse por la Ley del 73, y aunque la ley y la Corte digan que el tope es 10 salarios mínimos, el IMSS le dice que le garantizará un tope de 25 salarios mínimos. “Entonces, ningún trabajador se vería afectado”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no se debe confundir a la actual administración y que no habrá recorte en la manera de calcular las pensiones de los trabajadores.

“Nada más no nos confundan, no somos iguales, ¿cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores? Eso sí calienta (...) El propósito es no afectar a quienes ya tienen derechos adquiridos”, puntualizó.

Qué cambia de la ley del 73 a la del 97

• Generación de transición mantendrá derechos adquiridos.

• Entre ellos está elegir bajo qué régimen quieren pensionarse, si por la LSS 1973 o LSS 1997.

• Si escoge régimen 1973, el monto de su pensión se topará con 10 salarios mínimos.

• Si elige régimen 1997, el monto de su pensión se tomará con 25 salarios mínimos.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, al cierre del 2018, el IMSS registraba a 6.26 millones de trabajadores que pertenecen a la denominada generación de transición.

Se debe analizar el sistema a fondo

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González, explicó que tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se corre el riesgo de modificar los cálculos en el sistema de pensiones, pero reconoció que se debe revisar.

“El sistema de pensiones en México está alcanzando los 900,000 millones de pesos que en el espacio presupuestal es mucho, es una parte del presupuesto irreductible. Tenemos que responder como Estado mexicano y es necesario analizar a fondo el sistema en nuestro país”, indicó el diputado de Morena.

Por su parte, el legislador del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Ortega, dijo que para mejorar el sistema de pensiones en México, se necesita crecimiento económico, para la generación de riqueza y una mejor distribución de la misma.

“Mientras la economía no crezca y el gobierno no rectifique las decisiones que ha tomado y mientras no se genere un ámbito de confianza, se promueva la inversión para la generación de empleos, ninguna medida podrá ayudar a resolver este problema”, agregó el integrante de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro.

Finalmente, la diputada de Acción Nacional, Sonia Rocha, recordó que en el Presupuesto del 2020 está justificado con 3.3% del PIB el gasto de las pensiones para las personas que reciben su dinero a través de diferentes sistemas de jubilación. (Con información de Marisol Velázquez)

