El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) revisó a la baja su estimación de crecimiento para la economía mexicana para este año, de 2.9 a 2.7%, y alertó que, de aprobarse la llamada reforma eléctrica, se haría otra revisión a la baja.

“El escenario de 2.7% es sin reforma. Si se da una reforma eléctrica se tendría que revisar para abajo, no queda duda, la perspectiva de crecimiento para México. Todavía no hay un escenario definido. No estoy tan seguro de que sea un hecho que vaya a pasar la reforma. Me da la impresión de que no está tan fácil”, declaró en videoconferencia de prensa Mario Correa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.

Alejandro Hernández Bringas, presidente del IMEF, indicó que el 2022 comienza “cargado de incertidumbre” debido a diversos factores que apuntan hacia diferentes direcciones, como lo son la normalización de la política monetaria mundial, reconstitución de cadenas de suministro y la continuación de la pandemia del Covid-19.

“Para mejorar el desempeño de la economía mexicana, el gran reto es generar las condiciones adecuadas en el entorno de negocios, alinear mejor la política pública y evitar caer en trampas como la reforma energética que se propone”, dijo.

Actualmente, en la Cámara de Diputados se están llevando a cabo ejercicios de Parlamento Abierto previo a la discusión, tanto en comisiones como en el pleno, de la llamada reforma eléctrica. En estas discusiones participan integrantes de organizaciones civiles, gobernadores, legisladores, catedráticos, empresarios, entre otros.

El Presidente del IMEF añadió que la tasa de 2.7% que prevén para este año es “baja para las crecientes necesidades del país y la población”, y de no hacerse algo para revertir la caída en la inversión –uno de los motores de crecimiento de la economía– el crecimiento potencial continuará hacia la baja.

Inflación, al alza

Contrario a la perspectiva económica, sobre la inflación el IMEF modificó su expectativa de 4.1 a 4.3% y espera que sea hasta el 2023 cuando se regrese al rango objetivo de Banco de México (Banxico)de 3% +/- 1 punto porcentual.

“(El resultado del último mes del 2021) sugiere que las presiones pueden ser más persistentes de lo que se desea y conllevan el riesgo de activar una inercia que sería muy difícil y costosa de romper si las expectativas de largo plazo se desanclan”, dijo Hernández Bringas.

