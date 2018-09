La nueva administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador mantiene abierta la posibilidad de otorgar amnistía fiscal para aumentar la recaudación y sostiene que “no planea aumentar ni reducir impuestos al menos en la primera parte del sexenio”, reveló Arturo Herrera, futuro subsecretario de Hacienda.

Al término de su participación en el seminario El futuro del financiamiento de la infraestructura en México, organizado por Moody’s y el Banco Mundial, explicó que la decisión de tener un gobierno más austero y con salarios mucho más moderados tiene en sí mismo el mensaje para los contribuyentes de recursos bien administrados, que favorezcan la invitación a que cumplan sus obligaciones.

“Tratar de transparentar el gasto y dejar de inflarlo, tener un gobierno más austero, y con salarios mucho más moderados, tiene mensajes en sí mismos para los contribuyentes (...) Es como decirles: créanme que vamos a estar administrando bien sus recursos y ahora los vamos a invitar a que paguen bien”.

Durante su participación en el seminario, argumentó que “el presidente electo se comprometió a no subir impuestos. La forma de leerlo es que la estructura tributaria no va a cambiar, que no habrá aumentos de impuestos ni disminuciones en la primera parte del sexenio”.

Destacó que los retos del nuevo gobierno son lograr un mayor crecimiento económico, acotando la desigualdad del ingreso y fortalecer la inversión.

Pero vienen acompañados de incrementar los ingresos públicos a nivel federal y local bajo la premisa de mantener el techo de deuda en 45% del Producto Interno Bruto (PIB) y, en la medida de lo posible, bajarlo.

La deuda llegó a 49% en relación con el PIB en el 2016 y desde entonces ha registrado una disminución, situación que buscarán continúe.

Al término de su participación, precisó que “el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para aumentar su recaudación, tiene un sinnúmero de instrumentos, y uno de ellos pueden ser los acercamientos a los contribuyentes, incluso a partir de amnistías. Esto no está descartado”.

De avanzar esta posibilidad, sería el segundo sexenio consecutivo en que la administración federal otorga algún tipo de amnistía fiscal. Enrique Peña Nieto aplicó el programa Ponte al Corriente al arrancar su gobierno, y en la última parte de su gestión, específicamente en el 2017, el SAT condujo el programa de repatriación de capitales no declarados por inversiones en el extranjero.

El propuesto como subsecretario de Hacienda reconoció que el reto de incrementar los ingresos públicos “resulta más desafiante para los gobiernos locales”.

Recordó que la Ciudad de México es el único gobierno local que recauda 50% de sus ingresos, y que la tasa de ingresos propios en el resto de las entidades no rebasa 5 por ciento.

Asimismo recordó que la Ley de Coordinación Fiscal, que regula los recursos que envía el gobierno federal a estados y municipios, ha generado incentivos perversos que tienen por muestra a los gobiernos más pobres haciendo fila en el área de coordinación administrativa, para solicitar transferencias extraordinarias.

“El presidente electo se reunió con gobernadores y se comprometió a no cambiar la coordinación fiscal, lo que significa que los ingresos se les quedan y no habrá transferencias extraordinarias. Esto implicará que los gobiernos subnacionales deben fortalecer su ingresos importantes”.

Tomó el caso de la recaudación del Predial, que es de las más bajas para un país similar en el mundo, y consignó que esa baja recaudación está vinculada a la limitada infraestructura de los servicios locales.

Herrera también dijo que uno de los temas en donde trabajarán será el de la corrupción, principalmente en obras de infraestructura. (Con información de Notimex)

