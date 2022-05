Al reconocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador “nos jaló las orejas” por publicar la NOM-236 sobre la verificación físico mecánica de autos con 4 años de antigüedad, sin su consentimiento, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, lamentó que haya un mal entendido sobre la regulación y aclaró que el gobierno federal “no cobrará ni un centavo” ni se requerirán trámites adicionales.

Explicó que el objetivo de la NOM-236 solo busca salvar vidas, por lo que lo planteado es la revisión de los vehículos con más de 4 años de antigüedad, como parte de evitar accidentes, pero solo le mereció, “un jalón de orejas”, por el jefe del Ejecutivo federal.

“No en vano nos jalaron las orejas de por qué andamos queriendo cobrar, que no es... Está equivocado el tema, no somos nosotros quienes estaríamos cobrando”, aclaró, sino los entes encargados de verificar los autos, dijo la funcionaria en conferencia de prensa virtual.

El pasado lunes, el presidente AMLO frenó el proceso de la nueva verificación mecánica que se sumaría a la ambiental, debido a que habría sobrecostos a la población, incluso comentó que no estaba enterado de la regulación.

“Lo vamos a revisar, no tenía yo conocimiento, ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte, pero tenemos que sensibilizar a los servidores públicos porque ellos dicen, así está la norma ¿Y la gente? No cuenta, cuando es lo principal. Entonces, eso se va a revisar no vamos a estar bolseando a la gente”, dijo durante la mañanera.

Con la nueva verificación ─que eventualmente entraría en funcionamiento en noviembre próximo─ el propietario de un auto tendría que pagar entre 800 y 1,000 pesos al año para cumplir con los requisitos ambientales ─que ya se realiza─, más el mantenimiento a su vehículo, que implica la compra y cambio de refacciones, para que pase la citada verificación.

Jesús Cantú, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, comentó que la NOM-236 no ha entrado en vigor, por lo que se va analizar la ruta a seguir, luego de que existen dos instrucciones precisas del presidente López Obrador, “una es que no se haga ningún tipo de nuevo trámite, no se obligue al ciudadano a que realice una acción adicional, y segundo, que no cueste absolutamente nada para el ciudadano”.

El directivo agregó: “el gran objetivo de la norma era salvar vidas, salvar lesiones, salvar costos también económicos por todos los accidentes que suceden, aproximadamente el 7% de los accidentes automovilísticos que suceden en México, son por causas de fallas mecánicas”.

rrg