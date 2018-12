El Parlamento Europeo y el Consejo llegaron este lunes a un acuerdo sobre los requisitos del colchón anticrisis para los bancos medianos y pequeños.

Ahora sólo queda que los países den su visto bueno (y que la burocracia comunitaria se ponga a trabajar) y los bancos de Europa con un tamaño mediano o pequeño podrán respirar aliviados.

Según las nuevas normas pendientes de aprobar, los requerimientos de deuda anticrisis sólo serían exigibles a escala europea para los bancos con más de 100,000 millones de euros en activos. En España, eso significa que entidades como Bankinter, Unicaja, Liberbank, Ibercaja, Abanca o Kutxabank verían flexibilizados sus requerimientos.

Ese límite es fruto del pacto al que llegaron a finales de noviembre los parlamentarios europeos y los miembros del Consejo, y forma parte de la reforma de la directiva de resolución de entidades bancarias, según detalló el europarlamentario sueco Gunnar Hökmark en su web personal.

La exigencia de grandes colchones de capital y deuda con capacidad para absorber pérdidas que puedan servir para recapitalizar una entidad en caso de problemas de solvencia sólo planeará sobre los bancos que tienen la etiqueta de “demasiado grandes para caer” y los llamados “top tier”. El resto, queda al margen, al menos desde la órbita comunitaria y siempre que la reforma salga adelante.

Sin embargo, fuentes financieras al corriente de las negociaciones señalan que eso no significa que los bancos medianos y pequeños vayan a estar exentos del cumplimiento, sino que sus requisitos serán más flexibles. Además, los distintos países pueden tomar decisiones individuales para fortalecer a las firmas que sean consideradas importantes a escala nacional.

“El acuerdo va a permitir la introducción de la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC, por sus siglas en inglés) en la Unión Europea”, señala Hökmark. “Es un estándar internacional que tiene el objetivo de asegurarse de que los grandes bancos sistémicamente importantes tienen deuda suficiente para rescatarse a sí mismos” y que en Europa se conoce como MREL.

Bancos Españoles

Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankia superan ampliamente el listón exigido. El primero, además, es el único banco español que figura en la lista de las 30 entidades consideradas sistémicas globales. Todos ellos tendrán que llenar su colchón anticrisis, aunque se está negociando que las exigencias de deuda subordinada tengan un límite de 27% de la exposición al riesgo de cada banco.

Pero este último punto está en debate, según asegura Reuters, que avanza que hay países que piden que llegue a 30 por ciento. En todo caso, el parlamentario sueco añade que ese límite es discrecional, lo que significa que las autoridades de resolución pueden exigir a bancos con nombres y apellidos que el colchón sea mayor si lo consideran justificado.

La propuesta de modificación del MREL ya ha comenzado a ser mirada con lupa, y no sólo por los bancos afectados. La agencia de ráting Fitch asegura que el tope de los 100,000 millones es especialmente importante para sistemas bancarios menos concentrados, “como Italia y España”. La agencia recuerda en un informe que emitir grandes cantidades de deuda con capacidad para absorber pérdidas como exige la regulación actual puede ser complicado y costoso para los bancos más pequeños, que tienen menos acceso al mercado que los grandes.

“Es probable que esto explique por qué los Estados miembros del sur de la Unión Europea (UE) quieren limitar la aplicación de los requisitos del colchón de deuda con capacidad para absorber pérdidas, ya que quieren evitar que se fuerce a ningún banco al margen de los grandes a crear esos colchones”, añade la firma de rátings.

La interpretación de Fitch es que esta reforma dará más poderes a las autoridades nacionales de resolución, que podrán decidir a qué bancos aplican el requerimiento europeo de colchón anticrisis. “Tendrán la opción de exigir el MREL a los bancos que ellas consideren sistémicos, pero ya no va a ser automático, como lo será para los bancos sistémicos globales y los top tier”, anticipa Fitch.

“Esto llevará a variaciones en los enfoques que los Estados miembros de la UE usarán para garantizar que los bancos tengan suficiente deuda que absorba pérdidas”, destaca.

Críticas

Ahora son los ministros de Finanzas de la UE los que tienen la palabra. Este martes estudiarán el acuerdo europeo y podrían decidir sobre él. Pero a la espera de su deliberación, ya hay voces que han expresado críticas sobre la propuesta de reforma regulatoria.

Fitch es una de ellas. “El acuerdo provisional sobre los niveles mínimos de deuda con capacidad para absorber pérdidas (...) puede dejar más expuestos a los acreedores sénior de los bancos de mediano tamaño si estas firmas caen. Esto podría incluir, in extremis, a los depositantes mayoristas”, asegura la agencia.

Fitch señala que la reforma de la regulación para los bancos de menos de 100,000 millones en activos significa que los bonistas sénior y los depositantes no garantizados de estas entidades no tendrán el colchón de protección de deuda subordinada de las firmas más grandes. En caso de que tropiecen, eso puede significar un problema a la hora de llevar a cabo la resolución, ya que se podrían tener que imponer pérdidas a particulares y a algunos depositantes. Si no se les imponen pérdidas, añade la agencia, la resolución podría no funcionar; si se imponen, “puede crear riesgos para la estabilidad financiera”, asegura.