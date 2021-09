El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que, en lo que va de su sexenio, se han logrado ahorrar alrededor de 1.4 billones de pesos gracias a la política de austeridad que ha implementado, así como el combate contra la corrupción.

“Se puso en práctica una política de austeridad republicana. En dos años nueve meses hemos ahorrados 1 billón 400,000 millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, y reduciendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen”, dijo durante su Tercer Informe de Gobierno.

López Obrador señaló que, aunado a lo anterior, la cancelación de fideicomisos, de contratos “leoninos” y de fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y que sólo beneficiaban a una minoría, también permitió “liberar más presupuesto” para beneficiar a los ciudadanos.

“Hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles, y lo más importante, esta política económica, fincada en la moralidad, nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados”, declaró frente a su gabinete.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en julio, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la deuda en su medida más amplia, se ubicó en 12.4 billones de pesos, una cifra mayor a los 10.5 billones de pesos que se registraron en diciembre del 2018, cuando López Obrador llegó a la presidencia.

El incremento de la deuda se dio el año pasado a raíz de la crisis sanitaria y económica por el Covid-19, la cual hizo que la economía se contrajera, a la vez de que el peso se devaluara, explicó la dependencia en su momento.

