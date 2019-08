En el primer semestre del año, el crecimiento de la recaudación de impuestos en las aduanas del país se debió, en mayor medida, a los ingresos que se obtuvieron a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“La recaudación proveniente de operaciones de comercio exterior, en el primer semestre del 2019 se ubicó en 487,115 millones de pesos, mostrando un incremento de 6.9% real con respecto al mismo periodo del año anterior, derivado principalmente del incremento del IEPS en 44,236 millones de pesos”, indicó la autoridad fiscal en su Informe Tributario y de Gestión.

El año pasado, las 49 aduanas del país le dejaron ingresos al erario público por 455,562 millones de pesos, con lo cual presentó un incremento de apenas 0.7% frente al mismo periodo del 2017.

Del total, lo recaudado por el IEPS en las operaciones de comercio exterior dejó ingresos por 113,440 millones de pesos, lo que resultó 57.8% mayor a 71,903 millones recaudados el año pasado.

El dato contrasta con la recaudación del IVA, la cual cayó en 3.7% al registrar 338,598 millones de pesos en los primeros seis meses del año, mientras que en el mismo periodo del año previo el registro fue de 351,625 millones.

“De enero a junio del 2019, el IVA representó 69.5% de las operaciones de comercio exterior, seguido por el IEPS, con 23.3%”, indicó el SAT.

Leve crecimiento en operaciones

En el informe, la autoridad fiscal detalló las operaciones de comercio exterior que se llevaron a cabo en las aduanas, en donde tanto las importaciones como las exportaciones registraron un ligero incremento frente al mes previo.

En el caso de las importaciones, en el periodo se recibieron 3.4 millones de pedimentos, cifra apenas 0.3% mayor a 3.3 millones del mismo semestre del año pasado.

En tanto, los pedimentos de exportación se ubicaron en 1.3 millones de operaciones, con lo que se registró un crecimiento de 0.9% respecto a 1.2 millones del 2018.

Caen ingresos por autodeclaraciones

Por otro lado, el órgano recaudador, a cargo de Margarita Ríos-Farjat, precisó que la recaudación que obtiene a través de las autodeclaraciones de los pasajeros tuvo una caída anual de enero a junio de este año.

En el semestre, el monto que recaudó el SAT por autodeclaraciones de impuestos fue de 695 millones de pesos, 1.9% menor a 709 millones del año previo.

Además, refirió que respecto al tiempo que toman los reconocimientos aduaneros, 84.9% de 809,472 que se realizaron fue ejecutado en menos de tres horas. No obstante, el resultado fue menor a 87.6% que se registró en el 2018.

Se iniciaron 3,541 procedimientos administrativos

Autoridad embargó mercancía con valor de 22,467 millones de pesos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó, en el primer semestre del año, mercancías por un valor de 22,467 millones de pesos, lo que resultó mucho mayor a los 1,103 millones de pesos del mismo periodo del año previo.

De acuerdo con su Informe Tributario y de Gestión, se iniciaron 3,541 procedimientos administrativos en materia aduanera (PAMAs), 16.2% menos que el año pasado.

Los PAMAs son los procedimientos que se inician al embargar mercancías en términos previstos por la Ley Aduanera.

Las razones por las cuales se puede embargar la mercancía son por su introducción al territorio nacional por lugares no autorizados; desviación de las rutas fiscales; transportación por medios distintos a los autorizados; mercancía prohibida, sujeta a regulaciones o restricciones no arancelarias, por no acreditarse la documentación correspondiente, entre otros.

El embargo determinó un monto de los PAMAs por 4,778 millones de pesos, derivado de la revisión y fiscalización en las aduanas.

“Esto fue resultado del decomiso de documentos, importación de divisas en documentos por cobrar o efectivo, realizado en la Aduana de Toluca”, explicó el SAT.

Facturas falsas, por 286 millones de pesos

En lo que se refiere a la facturación apócrifa, la dependencia a cargo de Margarita Ríos-Farjat informó que a través del Plan Estratégico Aduanero Bilateral México-Estados Unidos identificó comprobantes falsos por un monto total de 286 millones de pesos.

Lo anterior fue menor en 828 millones de pesos respecto del mismo periodo del año pasado, cuando en las aduanas se identificaron facturas falsas y/o alteradas o inexistentes de proveedores por 1,114 millones de pesos.

“El SAT realiza procesos de control que buscan reducir el comercio ilícito y posicionar al país a la par de las mejores prácticas internacionales. En este sentido, el SAT mantiene un intercambio de información con otras administraciones tributarias y aduaneras para combatir de manera conjunta el fraude comercial e inhibir el contrabando, el lavado de dinero y la defraudación”, refirió la institución.

El Plan Estratégico Aduanero Bilateral México-Estados Unidos entró en vigor en el 2014. Dicho plan impulsa una relación aduanera más amplia entre los dos países para combatir los fraudes fiscales y delitos que puedan ocurrir en las aduanas en la frontera con el país vecino del norte.

De acuerdo con lo acordado por las dos naciones, se establecieron cuatro pilares para combatir de manera eficiente y adecuada los delitos en las operaciones de comercio exterior: la competitividad; la seguridad y la aplicación de las leyes aduaneras; el fortalecimiento de las capacidades, así como el trabajo en conjunto con el sector privado. (Belén Saldívar)

[email protected]