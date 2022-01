Con los cambios fiscales que entraron en vigor este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá multar a un contribuyente si un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se cancela fuera de tiempo. La multa será de 5 a 10% del monto de cada factura.

De acuerdo con el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación (CFF) será sancionable no cancelar CFDI de ingresos cuando dichos comprobantes se hayan emitido por error, sin una causa para ello o cancelarlos fuera del tiempo establecido.

Por ejemplo, si una persona se equivoca y emite una factura por 100,000 pesos, en vez de 10,000 pesos, la tasa será aplicable sobre el error y no sobre la corrección.

“Puede ser un exceso porque puedes tener problemas que obedezcan a errores genuino. Desafortunadamente con esta acción se dejan muy abiertas las posibilidades de sanciones por parte del SAT ante un simple error (...) Es otra forma de presionar a los contribuyentes”, comentó Juvenal Lobato Díaz, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para Lobato, en este caso en particular, el fisco tuvo que implementar una cuota fija porque la sanción es sobre un error que se cometió por una falta administrativa en un momento determinado, “por lo que esta sanción cae en lo inconstitucional”.

“No tiene nada que ver el valor del comprobante. Por ello, se impugna la multa como inconstitucional porque se viola el artículo 22 de la Constitución”, comentó en entrevista.

Multas de 400 a 600 pesos

Asimismo, un nuevo cambio fiscal para el 2022, es que el SAT podrá multar a las personas que emitan facturas sin los complementos correspondientes. El costo de la sanción es de 400 a 600 pesos por cada factura, según el Artículo 84 del CFF.

Ante ello, Juvenal Lobato Díaz comentó que la sanción más importante de esta nueva medida no es el pago de la multa per se, sino que el contribuyente no pueda deducir o acreditar el pago.

“Lo que hicieron ahora no es establecer una infracción, sino además te multarán por no expedir el complemento del CFDI”, comentó el catedrático en materia fiscal.

Existen 27 complementos del CFDI, entre los que destacan la Carta Porte, el de Hidrocarburos o el Timbre Fiscal Digital. Hay cuatro complementos con información adicional al momento de enajenar un bien o un servicio. Como el acreditamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios o la venta de vehículos.

De acuerdo con Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, con estas acciones el SAT busca métodos más eficaces para combatir la facturación falsa.

Asimismo, el fisco busca tener datos exactos para saber quién es el que declara mal, si el contribuyente o el emisor de la factura, comentó Rodríguez.

Actualizan montos de multas

El artículo 32-H del CFF, actualizó sus montos en cuanto a multas para los contribuyentes con partes relacionadas como son las grandes empresas (residentes en el extranjero o empresas productivas del Estado). Las multas van de 13,490 a 134,840 pesos.

santiago.renteria@eleconomista.mx