El SAT amplía hasta diciembre el plazo de familiarización del complemento Carta Porte

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que hasta el 31 de diciembre amplía el plazo de no sanción, ni multas, para los transportistas que no generen adecuadamente la factura electrónica de ingreso y traslado con complemento Carta Porte.



“Con el objetivo de continuar con la reactivación económica y que el sector transporte se adapte al uso de la factura electrónica con complemento Carta Porte, se amplía al 31 de diciembre de 2022 el plazo para la no aplicación de multas y sanciones en caso de que la misma no se emita cumpliendo todos los requisitos aplicables”, detalló el SAT en un comunicado.



Si bien el SAT no incluyó datos de la facturación con complemento Carta Porte en el Informe Tributario y de Gestión del segundo trimestre, las cifras del primer trimestre indican que sólo 65,163 contribuyentes (personas físicas y morales) han emitido 82.6 millones de facturas ingreso y traslado con complemento Carta Porte.



Datos del SAT revelan que la emisión de factura electrónica versión 3.3 de ingreso ha sido generada por 40,580 contribuyentes para un total de 20.7 millones de comprobantes. En tanto, el CFDI de traslado con complemento Carta Porte lo han generado 23,797 contribuyentes para un total de 61.7 millones de facturas.



La emisión de factura electrónica versión 4.0 de ingreso ha sido generada por 7,387 contribuyentes para un total de 173,548 comprobantes. Mientras que la factura 4.0 de traslado ha sido generada por 1,523 contribuyentes para un total de 35,102 comprobantes.



El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) estimó que son 14 millones de contribuyentes que transitan mercancías por todo el país. Es decir, utilizando el último dato del SAT, apenas el 0.4% de los 14 millones estarían generando la factura con Complemento Carta Porte.



En una junta celebrada el 11 de agosto entre funcionarios del SAT e integrantes del IMCP, los contadores públicos reiteraron la necesidad de que el periodo de familiarización terminará el último día de este año, ante el poco avance que ha mostrado la implementación.



Asimismo, el IMCP demandó al SAT que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del complemento Carta Porte sea solamente de traslado pues como marca la normatividad también incluye de ingreso.



“Manifestamos nuestra preocupación respecto a los datos contenidos en el complemento Carta Porte que puedan poner en riesgo la integridad de los contribuyentes y transportistas”, comentó Grajeda hace unos días en rueda de prensa.



En el 2021, el documento del complemento Carta Porte se llenaba con 20 requisitos. Para este año, el 2022, el complemento contiene 72 requisitos.



