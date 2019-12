Como una de las primeras medidas económicas del flamante equipo económico de Alberto Fernández, el gobierno planea imponer un impuesto a todas las compras en el exterior del orden de 30 por ciento. Así surge el dólar turista, el cual tendrá un valor estimativo superior a los 82 pesos. Desde el gobierno sostuvieron que la medida busca cuidar las reservas del banco central, en un contexto de reestructuración de la deuda, mejorando en el margen el perfil de la misma.

Alejandro Kowalczuk, director de inversiones de Argenfunds, sostuvo que esta medida y el ajuste en retenciones tienen un doble objetivo: fiscal y de cuidado del nivel de reservas para hacer frente al pago de la deuda.

“El ajuste en retenciones e impuesto a las compras del exterior generan mayores ingresos fiscales, que aunque no vayan al pago de deuda, al menos permiten pensar que no van a castigar más a los bonistas para mantener el nivel de gasto. De esta manera, creo que se mejora el perfil, aunque pienso que la mejora es indicativa y marginal si se tienen en cuenta los compromisos de pago y no cambiaría la visión en cuento a la voluntad de pago”, dijo Kowalczuk.

Por su parte, Nicolas Max, director de Asset Management de Criteria, destacó que la cantidad de dólares que demandan los turistas es cerca de 400 a 500 millones de dólares por mes y que la imposición de dólar turista va a permitirle al Banco Central de la República Argentina (BCRA) tener un balance neto de divisas mayor al actual.

“La imposición de dólar turista va a generar una caída en la demanda de divisas. Habrá que ver cuál es el impacto, aunque probablemente vaya a ser muy significativo, ya que se parte desde un tipo de cambio real elevado, con lo cual 30% de imposición va a ser importante. Así, va a frenar la demanda de dólares oficiales por este concepto y permitirá que el BCRA compre más divisas, es decir, que tenga una oferta mayor de lo que tenía en el mercado oficial”, sostuvo.

Dado que Argentina se encuentra dentro de un proceso de reestructuración de la deuda, distintos analistas señalan que el mercado estará atento no sólo a la medida relacionada con el dólar turista y el cuidado de las reservas sino, más bien, al plan económico y a las medidas orientadas a continuar con la disminución del déficit fiscal.

Nicolas Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones, señaló que el control de capitales como estaba, ya funcionaba para acumular reservas aunque la medida de dólar turista no se puede ver la medida aislada.

“Si bien se le va a permitir al gobierno contar con mayores recursos al disminuir la demanda de dólar para el turismo, no se trata de una cifra que va a terminar siendo decisiva en cambiar sustancialmente la reestructuración”, cerró el director de Asset Management de Criteria.

Recién después de una hora y media desde la apertura de la rueda, el mayorista comenzó a operar.

El cierre del viernes quedó en 59.816 pesos y se negoció con un techo en 59.84 pesos, pero principalmente en 59.817 pesos. Más allá del precio, casi no hubo operaciones.

Los expertos calculan que un impuesto al dólar que entra por tarjeta podría generar ingresos para el gobierno por 0.5% del PIB.