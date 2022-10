Deuda es factor de riesgo mundial: FMI

Identificar a la deuda como un factor de riesgo mundial, no significa que viene una crisis de deuda, advirtieron la primera subdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath y la directora de Estrategia Crediticia Mundial en la calificadora Moody´s, Elena Duggar.

No vemos una crisis sistémica de deuda soberana, pero es verdad que muchos gobiernos de mercados en desarrollo y algunos emergentes, enfrentan un gran reto en el manejo de sus obligaciones, refirió Gopinath.

Al participar en uno de los seminarios que forman parte de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, la funcionaria explicó que alrededor de 60% de los países de ingresos bajos se encuentran en una situación de endeudamiento o están en alto riesgo de caer en ella.

El riesgo es mayor cuando la incertidumbre mundial y la inflación se incrementan y motivan el aumento de tasas de interés. En ese momento se encarecen las condiciones de financiamiento y se dificulta la gestión de pasivos, refirió.

En el mismo seminario, titulado Debt restructuring. Why too little and too late, la experta de Moody´s afirmó que no se ve ni de lejos una crisis de deuda generalizada en todas las economías emergentes.

Pero sí anticipó que es necesario que los gobiernos revisen sus obligaciones de deuda.

Desde su perspectiva, los mercados emergentes enfrentan un entorno externo menos favorable ante condiciones financieras más estrictas y la expectativa de un crecimiento más lento.

Duggar detalló que los contextos de contracción económica suele traducirse en alta volatilidad de los mercados financieros y en episodios de altas tasas de impago.

Cuidar fuentes de crédito

En el mismo seminario, el expresidente del Bundesbank, Axel Webber, comentó que es importante revisar y transparentar todos los créditos de los bancos

Dijo que no todo el financiamiento proviene de los bancos, ni de organismos financieros internacionales como el FMI o el Banco Mundial.

También hay emisores corporativos que fondean grandes proyectos y el mismo mercado. Entonces es necesario que haya transparencia sobre las fuentes de financiamiento, refirió.

ymorales@eleconomista.com.mx