La creación de un Consejo Fiscal Independiente sería una herramienta que permitiría enfrentar una amenaza como la que tiene México ante la llegada de un nuevo gobierno a Estados Unidos, y la posibilidad de cambio en las políticas económicas de aquel país, advirtió Arturo Fernández, rector general del ITAM.

Dijo que este Consejo permitiría quitar agravios que afectan a los mexicanos y corregir rápidamente para lograr la cohesión y unidad que se requiere para enfrentar una amenaza como la que tenemos enfrente .

Entrevistado por El Economista, reconoció que la posibilidad de que se acepte la propuesta, que fue sugerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Confederación Patronal de la República Mexicana, podría mostrar a los ciudadanos la intención de los legisladores de fortalecernos para ser menos vulnerables y generar mayor confianza .

Tal como lo planteó el FMI en sus conclusiones al Artículo IV sobre la revisión anual para la economía mexicana, una entidad como el Consejo Fiscal Independiente ayudará a despolitizar las decisiones legislativas sobre el presupuesto público y los ingresos, favorecería la transparencia del ejercicio del gasto gubernamental y aceleraría el cumplimiento de las metas de consolidación fiscal.

Por ahora, requerimos que tanto los ciudadanos como los gobiernos y políticos hagan sus tareas, que disminuyan las diferencias para que como comunidad nacional enfrentemos la amenaza extranjera , admitió.

Al inaugurar el Seminario de Perspectivas Económicas 2017 que organiza el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), enfatizó que ante las amenazas que tenemos enfrente el cambio en la política económica de Estados Unidos debemos propiciar que las diferencias políticas no nos dividan .

Piden consejo apolítico

Aparte, Valeria Moy, directora de México ¿cómo vamos?, quien también es catedrática del ITAM, enfatizó que el Consejo Fiscal Independiente revestiría de confianza y sería un avance hacia la certidumbre.

Admitió que las ventajas de este Consejo se verán en las familias en el largo plazo, cuando se tenga una mejor infraestructura pública y de servicios, emanadas de un mejor ejercicio del gasto público.

Pero indudablemente, aseveró, la creación del mismo sería una señal positiva en el contexto actual donde privan las malas noticias.

Para la directora de la asociación civil México ¿cómo vamos?, un Consejo Fiscal Independiente tendrá éxito en generar certidumbre y confianza sólo durante la ejecución.

Tendrá que estar integrado de verdad por expertos y que sí sea independiente. De otro modo no nos sirve de nada. Necesitamos buenas políticas y buenas noticias y sería sin duda una buena señal .

Pide Gurría sensibilidad

En el mismo evento, José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, solicitó al rector del ITAM que ayude a sensibilizar a los medios y a la población en general, de que incluso la eventual cancelación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) no será catastrófica para México. Pero matizó que la base tiene que ser el mensaje de unidad para hacer un frente común a la incertidumbre que priva ante los cambios económicos y de política comercial que ha ido anticipando el presidente electo de Estados Unidos.

Al respecto, Luis de la Calle, ex secretario de Asuntos Comerciales en la Embajada de México durante las negociaciones del TLCAN, enfatizó que la política no se hace con mensajes de Twitter. Y mientras el presidente electo de EU no se siente con el Congreso, a proponer y anunciar cambios en sus directrices políticas, no hay motivo para la sobrerreacción que ha tenido el mercado, ni para generar un plan de respuesta en México.

Gurría consideró que la forma para encarar el reto de una política cambiante del principal socio comercial de México tendría que ser con unidad de todos los sectores económicos, políticos y sociales.

El ITAM fue reconocido en el evento por José Antonio Meade, secretario de Hacienda, como una de las dos instituciones que todavía gozan de confianza en México, junto con la OCDE .

Esto tras el reconocimiento que hizo Gurría de que el mundo y México vivimos una crisis de desconfianza en las instituciones, en los políticos y hasta en la democracia.