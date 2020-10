La Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, propuso realizar una modificación a las tasas de retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se aplica a los ingresos de aquellas personas que obtienen recursos a través de plataformas digitales, como Amazon, Uber, Mercado Libre, entre otras.

De acuerdo con el dictamen de la Miscelánea Fiscal para el 2021, el cual será discutido este martes en San Lázaro, la comisión presidida por la diputada del PAN, Patricia Terrazas, propone establecer una tasa de retención única para cada una de las actividades económicas que se realizan en estas plataformas, a diferencia de como se aprobó el año pasado en donde las tasas que se aplican varían de acuerdo con los ingresos del trabajador.

“De esta manera, cualquiera que sea la cuantía de los ingresos percibidos sería aplicable una sola tasa de retención, en función a la actividad empresarial para la que fue calculada (…) Con estas tasas de retención diseñadas para cada una de las actividades mencionadas, se pretende dotar al esquema de la facilidad que lo caracterizó desde su origen, permitiendo que las plataformas cumplan, por un lado, con su obligación de retener el ISR por los ingresos que las personas físicas obtienen a través de ellas, mediante la aplicación de una tasa única por actividad, y por el otro que respondan a las exigencias que este modelo de negocio tiene en cuanto a las devoluciones y cancelaciones”, refirió el documento.

De aprobarse estas modificaciones, los ingresos que se obtengan a través de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes ─como Uber, DiDi, Rappi y parecidas─ tendrán una tasa de retención de 2.8%, mientras que la actual tasa varía entre 2 y 8%, dependiendo de los ingresos.

En el caso de los servicios de hospedaje, como Airbnb, que ya retenían una tasa entre 2 y 10%, ahora tendrán que retener el ISR por 5 por ciento.

Respecto a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes y prestación de servicios ─plataformas como Mercado Libre y Amazon─ la tasa será de 2.4%, en contraste con la retención entre 0.4 y 5.41% dependiendo de los ingresos que se hace hoy en día.

En el mismo dictamen, la Comisión de Hacienda no sólo aprueba el bloqueo temporal a aquellas plataformas digitales que no cumplan con sus obligaciones fiscales en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), sino que ahora también propone que esta disposición se aplique en caso de que no cumplan en materia de ISR.

Uso de tecnología en visitas domiciliarias

Por otro lado, el dictamen mostró que la Comisión de Hacienda coincidió con el Ejecutivo sobre el uso de la tecnología en las visitas domiciliarias que hace el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo cual no se descartó la propuesta.

“Es de señalarse, que la iniciativa que se dictamina no depara perjuicio al contribuyente, ni trasgrede sus derechos fundamentales, puesto que dicha atribución y actuar de la autoridad fiscal se encontraría delimitada por el propio objeto de la orden de visita domiciliaria que se encuentre practicando, es decir, a fin de comprobar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras (...) la iniciativa que se dictamina en momento alguno violenta el marco constitucional vigente, puesto que el actuar de la autoridad se encontraría en estricto apego a una orden de visita domiciliaria”, refirió.

La utilización de celulares, grabadoras, videograbadoras y demás herramientas tecnológicas, añadió, se limitará a recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existan dentro del domicilio fiscal del contribuyente visitado, siendo ello una constancia adicional de lo circunstanciado o asentado en las propias actas de visita respectivas, y respecto a elementos que son indispensables para poder llevar a una determinación fiscal real del contribuyente.

Esta propuesta ha sido una de las más críticas de las contenidas en la Miscelánea Fiscal 2021, ya que para muchos analistas se podría violar la privacidad de los contribuyentes e, inclusive, se refirió al SAT como un “big brother fiscal”.

rrg