Washington.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes un paquete de 2.2 billones de dólares, el más grande en la historia del país, para ayudar a las personas y las empresas a hacer frente a la recesión económica generada por la pandemia de coronavirus.

El plan también lanza miles de millones de dólares a proveedores médicos en la primera línea del brote. El presidente Donald Trump promulgó la medida la tarde del viernes.

"Nuestra nación enfrenta una emergencia económica y de salud de proporciones históricas debido a la pandemia de coronavirus, la peor pandemia en más de 100 años", dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al cierre de un debate de tres horas en el piso de la Cámara.

Los demócratas y republicanos en la Cámara baja aprobaron el paquete en una votación a viva voz, rechazando un desafío procesal del representante republicano Thomas Massie que había intentado forzar una votación formal y registrada.

Los líderes de los dos partidos pidieron a los legisladores que regresen a Washington para asegurarse de que haya suficientes presentes para evitar la táctica de Massie.

La sesión se realizó bajo reglas especiales para limitar la propagación de la enfermedad entre los miembros, quienes usaron desinfectante para manos y en al menos un caso guantes protectores.

Al menos tres miembros del Congreso han dado positivo por el coronavirus y más de dos docenas se han puesto en cuarentena para limitar su propagación.

Los líderes demócratas y republicanos aparecieron juntos en una conferencia de prensa para celebrar la aprobación del proyecto de ley, un evento inusual para un organismo que normalmente está fuertemente dividido en líneas partidistas.

"El virus está aquí. No lo pedimos, no lo invitamos. No lo elegimos. Pero con la aprobación del proyecto de ley verán que lucharemos juntos y venceremos juntos", dijo Kevin McCarthy, el republicano de mayor rango en la Cámara.