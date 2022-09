Banxico deberá avanzar en zona restrictiva para combatir inflación: Gerardo Esquivel

La tasa clave de referencia en México ha llegado al nivel para contener la inflación, pero tal vez el banco central deberá elevarla un poco más para que ayude a reducir los precios, dijo el subgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel.



Esta semana, la entidad monetaria, conocida como Banxico, ajustó al alza sus previsiones para la inflación de este año, advirtiendo que los efectos de choques sobre los precios podrían prolongarse y reiteró que la magnitud de futuros incrementos a la tasa clave tomarán en cuenta condiciones prevalecientes.



"Estamos todos de acuerdo en la junta (de gobierno) en subir la tasa de interés y en llevarla a un nivel en el que empiece a funcionar como contención de la inflación", dijo Esquivel en una entrevista que concedió la noche del jueves a un medio local y que compartió en su cuenta de Twitter el viernes.



"Ya alcanzamos ese nivel ahorita, quizá necesitemos avanzar un poco más en la zona restrictiva para garantizar que ocurra la reducción de la inflación", añadió.

Comparto esta entrevista que me realizó ayer @DavidPramo2. Hablamos de inflación, actividad económica y de política monetaria:https://t.co/uRSzbs0oN1 — Gerardo Esquivel (@esquivelgerardo) September 2, 2022

Banxico prevé que la inflación general alcance un 8.1% en el cuatro trimestre de 2022 y la subyacente, un 7.6%, desde estimaciones previas del 6.4% y 5.9% respectivamente, reveló en su informe trimestral abril-junio dado a conocer el miércoles.



Para el cierre del próximo año, la estimación de inflación se mantuvo en 3.2%.



Esquivel señaló que posteriores alzas en la tasa clave, actualmente en 8.5% deberán hacerse de manera cautelosa para no afectar el crecimiento económico.



"Si bien tenemos que subir la tasa, si bien tenemos que llevarla a un terreno restrictivo debemos de ser cuidadosos en que esa restricción no sea excesiva para que no afecte de manera muy significativa al proceso de recuperación", añadió.