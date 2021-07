Con la decisión de Fitch Ratings, ya son dos las firmas que bajaron la calificación crediticia de Colombia a BB+, con lo que se consolidó la pérdida del grado de inversión del país. De acuerdo con algunos expertos, este hecho puede llevar a una salida de capitales, pues algunos inversionistas solo tienen permitido operar con bonos gubernamentales que tengan grado de inversión en, al menos, dos de las tres firmas calificadoras.

“Eso impone restricciones sobre algunos inversionistas institucionales que no pueden estar en países que no sean grado de inversión. Es un impacto que ya se está viendo porque, de hecho, muchos de estos inversionistas no operan, sino hasta que se consolide la pérdida del grado de inversión, pero empiezan a anticiparse y comienzan a tener menores inversiones en Colombia”, aseguró José Ignacio López, director de investigaciones económicas en Corficolombiana.

“También es cierto que varios inversionistas siguen encontrando un apetito por Colombia, en últimas lo que hay es una sustitución de unos por otros”, explicó López.

Y es que, de hecho, los analistas señalaron que el mercado ya ha venido descontando la pérdida del grado de inversión de Colombia. Si se analizan las tasas de los bonos soberanos, se puede observar un deterioro, pues pasaron de 5.77% en la segunda semana de enero, a 7.66% en la última semana de abril, lo que refleja el aumento en la percepción de riesgo.

“El mercado ya venía incorporando un escenario más adverso en la deuda pública con algo de incrementos en la tasa de interés, tanto en la parte corta como en la parta larga”, dijo Carolina Monzón, jefe de análisis económico en Itaú.