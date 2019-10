Para frenar la brusca salida de reservas tras los resultados de las elecciones presidenciales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) impuso nuevas limitaciones a la compra de divisas. Endureció el cepo cambiario: el tope a las compras mensuales para personas físicas se redujo a 200 dólares, en lugar de 10,000 dólares previos. La iniciativa, ratificada por la entidad monetaria, durará hasta diciembre.

La medida logró que el peso argentino se fortaleciera: ganó 0.80% frente al dólar. La cotización de la moneda estadounidense pasó de 59.98 el viernes pasado a 59.50 pesos argentinos.

El presidente del BCRA, Guido Sandleris, reconoció que “esta medida, aun siendo temporaria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo, repito, es preservar las reservas durante este período de transición, hasta que el nuevo gobierno defina sus lineamientos de política económica y se disipe la incertidumbre”.

“Los bancos necesitan algo de tiempo para adaptar sus sistemas. Puede que esté operativa hoy”, explicó el titular de la autoridad monetaria sobre la restricción, y confió en que esta decisión ayude al mercado cambiario “a operar más equilibrado”. Detalló que, desde las elecciones PASO, las reservas cayeron en 22,000 millones de dólares, de los cuales indicó que 12,000 dólares fueron antes de la aplicación del cepo light.

Según los cálculos, el nuevo cepo demandaría menos de 1,000 millones de dólares de reservas, por lo que prevén entregar el BCRA con reservas netas por 10,000 millones de dólares.

Sandleris aclaró que “no hay restricciones para viajes” y, en cuanto al retiro de dinero en el exterior, detalló que “está en línea con el tope establecido”.

Algunos de los casos en los que no se aplicará el límite las operaciones son: organismos internacionales e instituciones que cumplan funciones de agencias oficiales de crédito a la exportación; representaciones diplomáticas y consulares, y personal diplomático acreditado en el país por transferencias que efectúen en ejercicio de sus funciones.

Atención se centrará en el dólar comprable: analistas

Ayer, el dólar blue revertía el alza que lo mantuvo en 77 pesos durante la mañana —con un pico en 80— y se colocaba en 73 pesos.

“El dólar no subió como se esperaba porque todos los que iban a comprar están prohibidos. Es decir los compradores no están, no está la presión de la demanda”, explicó Cristian Gardel de Gardel Trading.

El especialista planteó que aquellos que podrían comprar “se quedaron con las ganas hoy y hasta que liberen el cepo”. Y agregó: “Ahora la atención de los analistas y medios se va a centrar en el dólar comprable: blue y contado por liquidación (CCL). El dólar oficial pasa a un total segundo plano. Sólo para hablar de la brecha”.

En este sentido, Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, señaló que “el dólar blue subió algo, y el Mep y CCL ya tenían básicamente todo descontado”. “El cepo no los afecta a ellos tanto, quizás más al Mep”.

Los retos en la nueva etapa

El camino a transitar en el terreno económico con Alberto Fernández como presidente electo es angosto. La compleja situación que hereda incluye una inflación de 55%, caída del PBI de casi 3 puntos, deuda en 93% del producto y negociación pendiente, 36% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza, y desempleo en 10.6 por ciento.

Que el dólar no se escape hasta el 10 de diciembre se erige como el pilar para evitar dos complicaciones: una espiralización de la inflación y, además, que el esquema de deuda no se deteriore aún más (80% de las obligaciones está en moneda extranjera).

Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, mencionó que implicaría una transición muy problemática. “Para Alberto Fernández, su prioridad hasta el 10 de diciembre va a ser conseguir fondos, ya sea de China o del FMI o de algún banco o fondo tipo BRIC”, sostuvo, ya que va a tener que conseguir dólares para no sólo mostrar que tiene voluntad de pago, sino también capacidad.

Registran números mixtos

Bonos y acciones argentinas en Wall Street mostraron cautela

Las acciones en Wall Street operaban mayormente a la baja y revirtieron los avances que se vislumbraron a comienzo de la rueda. Es decir, los papeles habían arrancado mayormente en positivo y tras la primera hora de operaciones comenzaron a recortar posiciones e iniciaron un proceso de ajuste de corto plazo. Aun así, la rueda operó con mejor sintonía de lo que se había registrado tras el resultado de las Elecciones PASO .

Las primeras operaciones de los ADR argentinos en Wall Street mostraban números mixtos con acciones del sector financiero perdiendo terreno. Los ADR de Grupo Supervielle cayeron 5.71 por ciento. Los ADR de Banco Macro cayeron 8.32% y de Grupo Financiero Galicia cayeron 11.39 por ciento. En el sector energético, Pampa Energía operó con una baja de 7.19%, mientras que la estatal YPF cayó 4.75 por ciento. Del lado positivo, Petrobras, Tenaris y Ternium ganaron terreno con 0.95, 1.83, y 2.20%, respectivamente.

Los bonos locales en dólares regidos por la ley de Nueva York operaban a la baja con caídas de 0.55% para la parte más corta. En el tramo medio, las caídas alcanzaban 0.7% y en el extremo más largo, los bonos operan con bajas de 1.45 y 1.2 por ciento. En lo que respecta a bonos ley local, en cambio, estos operan con ligeras subas, ganando 1.4% el Bonar 20 y 1.1% el Bonar 2024. En la parte media y larga se observa al DICA con subas de hasta 2.8 por ciento. (Redacción con información de El Cronista)