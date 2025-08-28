¿Qué tan grande es el mercado crowdfunding inmobiliario en México?

El crowdfunding, o financiamiento colectivo, es un modelo alternativo a la banca tradicional que permite reunir capital a través de plataformas digitales en internet.

Ofrecen distintos modelos como la donación, la recompensa, el préstamo o la inversión; en México este modelo está regulado a través de la Ley Fintech y existen varias plataformas reconocidas y con autorización para operar.

En el sector inmobiliario la plataforma con mayor penetración de mercado de este tipo es Briq.mx que tiene cerca del 50% del total de fondeo acumulado en plataformas.

También tienen una importante presencia plataformas como 100 Ladrillos y M2Crowd.

Al cierre del 2024 el fondeo total acumulado de este sector asciende a 4,400 millones de pesos.