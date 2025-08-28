Lectura 1:00 min
¿Qué tan grande es el mercado crowdfunding inmobiliario en México?
Al cierre del 2024 se observó que Briq.mx es la plataforma de crowdfunding con mayor participación en el mercado mexicano en el sector inmobiliario. Con cerca del 50% del total del fondeo.
El crowdfunding, o financiamiento colectivo, es un modelo alternativo a la banca tradicional que permite reunir capital a través de plataformas digitales en internet.
Ofrecen distintos modelos como la donación, la recompensa, el préstamo o la inversión; en México este modelo está regulado a través de la Ley Fintech y existen varias plataformas reconocidas y con autorización para operar.
En el sector inmobiliario la plataforma con mayor penetración de mercado de este tipo es Briq.mx que tiene cerca del 50% del total de fondeo acumulado en plataformas.
También tienen una importante presencia plataformas como 100 Ladrillos y M2Crowd.
Al cierre del 2024 el fondeo total acumulado de este sector asciende a 4,400 millones de pesos.