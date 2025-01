“El gobierno no tiene experiencia ni recursos para convertirse en constructor de vivienda”: CITI

Uno de los pilares del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum es la construcción de 1 millón de viviendas de carácter social a lo largo del sexenio; sin embargo, expertos advierten que el Estado no cuenta con los recursos y la destreza necesaria para lograrlo, especialmente sin el apoyo de la iniciativa privada.

Fernando Rodríguez Bustamante, miembro del Consejo de Inmobiliarios Profesionales (CIP) del Clúster de Innovación y Transformación Inmobiliaria (CITI), indicó que tanto desarrolladores como gobierno deben concentrarse en buscar mecanismos que permitan el acceso real a una vivienda digna para los diversos segmentos de la población.

“Si no hay un diálogo entre la iniciativa privada y el gobierno para desarrollar este plan, difícilmente se podrá encontrar una solución como éste la idealiza. El gobierno debe enfocarse en temas primordiales para México, como la seguridad y emergencia hídrica, y no convertirse en un desarrollador, pues no tiene la experiencia ni los recursos”, manifestó el especialista.

De acuerdo con datos del Registro Único de Vivienda (RUV), entre enero y noviembre del 2024, se construyeron un total de 116,527 viviendas en México, esto es 2% menos en comparación con el mismo periodo del año previo. No obstante la caída es de casi 30% en comparación con el 2019, periodo previo a la pandemia, cuando se edificaron 165,048 casas.

Hasta ahora, el programa de Vivienda para el Bienestar plantea un presupuesto de 600,000 millones de pesos para que, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se entienda la demanda habitacional tanto para trabajadores formales, como para aquellos que no cuentan con un esquema de seguridad social.

Micro departamentos y co-living, alternativas

Hacia el 2025, el panorama del sector inmobiliario para el 2025 presenta múltiples desafíos relacionados con la accesibilidad a la vivienda, en especial aquella de los segmentos social y económico, cuya construcción ha ido a la baja en los últimos años.

La escasez habitacional sigue presente debido a la falta de inversión ocasionada por diversos factores, como la inflación en los materiales de construcción, altas tasas de interés en el crédito, así como a la complejidad de la tramitología.

En este contexto, los expertos de CITI indicaron que a lo largo del año se reforzarán algunas tendencias que permiten que las personas accedan a un hogar, entre ellas, el aumento de la vivienda en renta, así como el co-living, micro departamentos y comunidades planificadas.

Dichos productos han cobrado mayor relevancia debido a los altos precios de los departamentos y a la escasez de espacio para el desarrollo habitacional en las ciudades, en donde la población también tiene que enfrentar el encarecimiento del costo de vida y la gentrificación.

Sergio Felgueres, miembro de CITI, apuntó que la creciente inflación, el aumento en las tasas de interés y la paridad del tipo de cambio respecto al dólar, serán los mayores desafíos a enfrentar, pues son factores que podrían afectar la capacidad de compra de los consumidores, encarecer el financiamiento hipotecario y también los materiales de construcción.

“A su vez, el debilitamiento del peso podría hacer más atractivas las propiedades mexicanas para los inversionistas extranjeros, lo que podría impulsar la demanda de vivienda en ciertas zonas”, añadió el experto.