El fin de una era: Germán Ahumada deja dirección de Vivienda de Consorcio ARA

“Intentarlo vale la pena”, bajo esa premisa se describe la travesía empresarial de Germán Ahumada Russek, quien en 1967 experimentó ser desarrollador de vivienda para dar pasó a la creación de Consorcio ARA, una de las firmas del sector habitacional más sólidas y que ha soportado crisis, cambios de gobierno, entre otras adversidades.

Ahora, Ahumada Russek, ingeniero civil de profesión, ha dejado el puesto de director general de la División Vivienda de Consorcio ARA, el cual ocupó durante los 48 años de vida de la empresa y ha sido sustituido por Miguel Guillermo Lozano Pardinas, quien se desempeñaba como director general Adjunto de Operaciones de la firma.

“ARA expresa un profundo agradecimiento al Ing. Germán Ahumada Russek, cuya dedicación, pasión y liderazgo, la han llevado a ser una de las principales desarrolladoras de vivienda en el país. La trayectoria y entrega del Ingeniero, nos seguirán inspirando para continuar ofreciendo un hogar a las familias mexicanas”, informó la firma en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

La verdadera crisis fue en 1995

El sector de vivienda en México se ha transformado con el paso de los años. Desde el crecimiento de las manchas urbanas, especialmente en las grandes ciudades del país, hasta los cambios en la política habitacional con la presidencia de Enrique Peña Nieto, que impactó a las grandes vivienderas de ese entonces — GEO, URBI y Homex —y que las desapareció del mapa inmobiliario del país.

Pero para Ahumada Russek, la prueba de fuego de Consorcio ARA fue la crisis de 1995, donde, según el empresario, las tasas de interés se elevaron de 24% a 110 por ciento. “Intentamos ir por recursos al mercado a través de una oferta pública de acciones. Recuerdo que fuimos a Nueva York en búsqueda de inversionistas y, así como nos recibían, enseguida nos enseñaban la salida. Fue un tiempo complicado y cuidábamos cada peso”, relata en un artículo de opinión redactado por él mismo para un medio de comunicación de finanzas.

Sin embargo, un año después, la firma logró colocar acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que le permitió inyectar flujo a la empresa a cambio de robustecer su gobierno corporativo, es decir, institucionalizarse.

Pero llegó la época de los 2000 y la empresa comenzó una nueva era. En el 2001, inició su desarrollo más grande, el de San Buenaventura en Ixtapaluca, Estado de México, donde logró comercializar más de 21,000 hogares.

“Intentarlo vale la pena. En algunos lugares nos dijeron que ahí no se iba a vender vivienda de un segmento más alto, o que no se podían construir edificios sólo porque no se había hecho antes. Casi podría asegurar que fuimos de los primeros con desarrollos de usos múltiples”, añade en el artículo de opinión publicado en la revista Forbes.

Lo único constante es el cambio

“Si algo hay constante en nuestra industria es que todo va cambiando”, así lo dijo el empresario a Econohábitat en junio del 2022, cuando se le preguntó sobre la receta para que un desarrollador de vivienda pueda subsistir pese a los vaivenes en el panorama.

Y eso lo plasmó como mandamás de la compañía, pues logró diversificar su portafolio con vivienda de interés social, media y residencial, además de haber entrado a la edificación y arrendamiento de centros comerciales en el país.

En sus casi 48 años de vida, Consorcio ARA ha logrado vender 395,000 viviendas, que son habitadas por más de 1 millón 500,000 mexicanos. En la actualidad, la firma cuenta con presencia en 15 estados de la república con 39 desarrollos en operación.

Para el empresario, Consorcio ARA ha pasado por buenos momentos y “algunos no tanto”, pero siempre ha sido un aprendizaje, que, mezclado con prudencia, puede dar frutos.

Ahora la firma, que durante los primeros nueve meses del año obtuvo ingresos por 5,703 millones de pesos, es decir, 11% más que el mismo periodo del 2023, vivirá una nueva etapa de la mano de Lozano Pardinas.

“El Ingeniero Germán seguirá al frente de Fundación ARA, y en la próxima Asamblea General de Accionistas, se llevará la propuesta para que sea nombrado Presidente Honorario del Consejo de Administración, por lo que de alguna forma seguiremos contando con su apoyo”, informó la firma.