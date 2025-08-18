Construcción de naves industriales en Monterrey se enfría a causa de los aranceles

El mercado de naves industriales en Monterrey atraviesa un momento de ajuste tras el auge que se registró luego de la pandemia con el “boom” del nearshoring (relocalización de empresas). Los aranceles por parte de Estados Unidos han provocado una desaceleración en la ocupación y una caída en la construcción de proyectos.

De acuerdo con datos de la consultora Solili, al cierre de julio del 2025, el desarrollo inmobiliario industrial en la capital de Nuevo León se ubicó por debajo de 1.7 millones de metros cuadrados (m2), su nivel más bajo desde el 2023.

Este descenso rompe con más de un año en el que los niveles de construcción se mantenían cercanos a los 2 millones de m2, lo que era un reflejo de un mercado que creció de manera acelerada impulsado por la reconfiguración de las cadenas de suministro a nivel global.

“La desaceleración en la demanda industrial responde, en parte, al contexto económico global y a las políticas arancelarias internacionales, situación que ha impactado especialmente a los mercados del norte de México”, indicó la consultora.

Cada vez más espacio

Mientras que hace un par de años decenas de empresas nacionales y extranjeras llenaban listas de espera para instalarse en alguno de los escasos espacios libres en parques industriales de Monterrey, hoy, los aranceles han modificado el panorama.

La disponibilidad de naves industriales en Monterrey superó los 1.1 millones de m2 en la primera mitad del 2025, lo que coloca a la ciudad como el mercado con mayor inventario libre en el país.

“Frente a este nuevo panorama, los desarrolladores han optado por reducir el inicio de nuevas construcciones y concentrarse en la oferta existente”, subraya el reporte de Solili.

Líder nacional

En julio del 2025, Monterrey registró una absorción cercana a los 65,000 metros cuadrados de naves industriales, un ritmo más moderado frente al dinamismo del año previo.

A pesar de la desaceleración, la ciudad regiomontana se mantiene como el mercado con mayor volumen de construcción industrial del país, ya que concentra 35% del total nacional. Es por ello que el gobierno estatal y federal buscan mantener la posición de la entidad en el ecosistema económico.

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar recordó que, del presupuesto federal aprobado para este año, Nuevo León recibirá más de 293,000 millones de pesos destinados a infraestructura considerada dentro del Plan México, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum para detonar el nearshoring.

Entre las obras destacan el tren Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo, que permitirá conectar la región con velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, así como la inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en nuevas líneas de transmisión y mejoras en la red eléctrica metropolitana.

“Seguimos trabajando por un Estado más justo y con oportunidades. Nuevo León es pieza clave en el desarrollo del país y vamos a garantizar que sus familias cuenten con mejor infraestructura, seguridad y más apoyos para el campo”, dijo Ramírez Cuéllar.

Cabe mencionar que, actualmente, empresas como Continental, Toyota, General Electric, Vitro, Siemens, LG, Whirlpool, Lego y Pepsico ya tienen operaciones en el estado.