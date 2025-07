Así puedes tener aire acondicionado en casa sin reventar tu recibo de luz

El uso de aire acondicionado se ha vuelto indispensable en muchos hogares de México, especialmente en temporada de calor, pero pocos saben que este sistema puede incrementar el gasto en electricidad del hogar.

De acuerdo con un estudio publicado en The Journal of Environmental Economics and Management, usar esta clase de sistemas puede representar un aumento de 36% en promedio en el consumo de energía en una casa.

Este aumento no es menor, ya que impacta directamente en el recibo de luz y, si no se toman medidas, puede desequilibrar el presupuesto familiar durante los meses más calurosos del año.

Enrique Tello, director general de Trane México (empresa especializada en sistemas de climatización) explicó que uno de los principales problemas es el mal uso y mantenimiento de los equipos.

“El problema es que muchos equipos trabajan más de lo necesario, simplemente por falta de mantenimiento, una mala configuración o porque ya están obsoletos, lo que aumenta el riesgo de fallas y dispara el consumo de energía”, comentó el director.

Así, la clave para ahorrar energía con aire acondicionado no está en dejar de usarlo, sino en optimizar su funcionamiento y elegir tecnologías más eficientes.

Trucos para gastar menos luz

Para enfrentar el calor sin que el recibo de luz se dispare, Tello compartió algunas recomendaciones prácticas para reducir el consumo de energía con aire acondicionado:

Limpiar o reemplazar los filtros: Este es el consejo más importante, pues un filtro sucio bloquea el flujo de aire, obliga al sistema a trabajar más y contamina el ambiente. Es importante revisar los filtros cada mes y limpiarlos o cambiarlos cuando sea necesario. Ajustar el termostato: Cada grado menos significa mayor consumo. Es importante mantener la temperatura entre 20°C y 22°C cuando se esté en casa y subirla unos grados cuando se está fuera, para no enfriar habitaciones vacías. Sellar puertas y ventanas: Las fugas de aire son uno de los mayores enemigos de la eficiencia. Hay que revisar rendijas y sellar los espacios por donde el aire frío pueda escapar. Revisar la unidad exterior: La unidad exterior debe estar libre de hojas, ramas u obstrucciones. Un flujo de aire sin bloqueos ayuda a que el equipo trabaje de forma más eficiente. Sistema HVAC: Si el aire acondicionado tiene más de 10 años, probablemente gasta el doble de energía que un modelo nuevo. Por ello es importante considerar sustituirlo por uno con mejor tecnología y etiqueta de eficiencia energética (SEER o EER). Tecnología inteligente: Los termostatos inteligentes permiten encender y ajustar la temperatura desde tu celular. Además, aprenden los hábitos de quienes habitan y optimizan el uso del sistema, así se evita desperdicio de energía.

Si se tiene planeado renovar el sistema, lo mejor es consultar con especialistas y comparar opciones con tecnologías que integren automatización y eficiencia energética. Con estos cambios, es posible disfrutar de un ambiente agradable durante el verano y, al mismo tiempo, cuidar el bolsillo.