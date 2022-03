Si bien existen factores que pueden presionar la oferta de la vivienda, como el aumento en los precios de los insumos de producción, el alza de las tasas de interés e incluso las consecuencias económicas de la situación en Ucrania, la demanda continuará pese a este escenario, lo cual es favorable para la industria inmobiliaria, coincidieron especialistas.

Este día se presentó el Clúster de Innovación y Transformación Inmobiliaria (CITI), creado por empresas significativas en la industria inmobiliaria, donde sus directivos dieron un panorama del sector en un contexto del alza a las tasas de interés, la inflación en los insumos para la construcción y de la invasión de Rusia a Ucrania.

"Hemos visto que a pesar de que al final del año pasado se aumentó la tasa de interés de referencia interbancaria del Banco de México, no sucedió un freno en la colocación de vivienda. Al contrario, en el sector de vivienda media, residencial y residencial plus, se incrementó la colocación incluso a niveles prepandemia, entonces, tenemos colchón, los bancos no han hecho aumento a las tasas hipotecarias y eso nos ha favorecido mucho en estos años de postpandemia", destacó Jorge Paredes, director general de la firma Realty World.

Paredes destacó que, pese a los factores ya mencionados, la demanda de vivienda seguirá activa, pues en México existe un déficit habitacional de cerca de 1 millón de hogares, por lo que la industria continuará en camino ascendente.

"Tenemos un déficit histórico de viviendas, alrededor de 1 millón de viviendas y pues la demanda supera la oferta y al final del camino eso alivia a la industria", acotó Paredes.

En su intervención, Jorge Carbonell, director general de la firma Keller Williams, si bien los factores externos como la inflación y la situación en Ucrania, por el incremento en el valor de los insumos para la vivienda, presionan la oferta, el bono poblacional todavía es muy favorable para la venta de casas, por lo que no se ve un freno en la industria.

"Lo que va a afectar más (a la oferta) es el nivel de inflación que va a existir en el mundo; ahorita con el nuevo condimento adicional que está pasando en Ucrania, estamos teniendo incrementos en el acero y vamos a ver una presión importante en los costos... El bono poblacional va a aumentar en número de necesidad de consumo de vivienda, por lo tanto, si son inteligentes las instituciones financieras, las tasas la van a tratar de mantener lo más bajo posible", comentó Carbonell.

Por su parte, Gerardo Contreras, director general de Century 21, destacó que actualmente los nuevos desarrollos, los cuales han vivido el alza en el precio de los insumos para la construcción, ya tienen anexado el aumento de los costos de materiales.

"En los nuevos desarrollos es inmediato el reflejo, nadie va a perder: la tierra más la construcción, más el retorno de la inversión, van a generar nuevos precios. Entonces, todos los desarrollos nuevos ya traen el valor ajustado", destacó Contreras.

En este contexto, Contreras acotó que una oportunidad se puede encontrar en la vivienda usada, ya que ésta se mueve conforme a la demanda del mercado, más allá de factores externos.

"El valor de la vivienda usada va a estar definido por un factor muy importante: oferta y demanda. Si le aumentas 20% a su valor, pero si no hay demanda de esa propiedad no la vas a vender, entonces la oferta y demanda es un factor muy importante. La demanda ahorita es alta, por el déficit de vivienda de los dos años", apuntó Contreras.

En su intervención, Sergio Felgueres, director general de RE/MAX, si bien un incremento en las tasas de los créditos hipotecarios afecta a las familias que buscan adquirir un crédito de esta naturaleza para formar un patrimonio, de momento no se ve que este factor desincentive totalmente la compra de la vivienda en México.

"Un incremento en tasas les pega a las familias financieramente; sin embargo, pocas veces detiene la decisión de comprar la casa, porque tiene ese valor emotivo que el ser humano, como somos, lo toman. No es lo mismo, que, si baja la Bolsa, o la volatilidad de las criptomonedas, el tema de bienes raíces, especialmente el residencial, tiene ese factor emocional que simplemente tiene movimiento por cuestiones demográficas", acotó Felgueres.

Apuestan por digitalización

La revolución tecnológica que se vive actualmente y que ha impactado en el sector inmobiliario orilló a las firmas Coldwell Banker, Remax, Keller Williams México, The Smart Flat, Century 21, Quality Inmobiliaria y Realty World a crear CITI.

"Es imprescindible construir una nueva industria, un ecosistema el cual se una, sea ético en colaboración, mirando hacia un mismo objetivo. Por primera vez en la historia, en Latinoamérica, las grandes franquicias nos unimos para sumar la mejor tecnología proptech y en colaboración liderar e impulsar la transformación digital de toda la industria”, acotó Jorge Carbonell, miembro fundador de CITI y director general de Keller Williams.

Para Gerardo Contreras, director general de Century 21, la unión de estas firmas hace que se busque mantener al tanto en materia de digitalización a los 10,000 profesionales inmobiliarios que las representan; sin embargo, se estima que, en México, existen más de 300,000 asesores que trabajan en distintas empresas y que también se pueden beneficiar de CITI.

Helena Verron, directora general de la proptech Smart Flat, pidió a más empresas sumarse a esta iniciativa, con el fin de generar innovaciones para el sector inmobiliario y así impulsar a esta industria a una nueva realidad de transformación digital.

"Desde CITI, creamos el CITI Hub donde estaremos analizando las startups que tengan los mismos valores donde tenemos estas reglas, donde todos colaboran de la misma manera y se pueda fortalecer todo el sector”.