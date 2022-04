Para este año, el sector inmobiliario mexicano tiene expectativas de ventas de 481,000 millones de pesos, especialmente por las operaciones del sector vivienda.

De acuerdo con datos de Softec, en este 2022 se esperan 178,000 casas nuevas en venta, con un valor de mercado de 265,000 millones de pesos, así como 12,000 unidades de vivienda vacacional, por casi 64,000 millones de pesos. En total, ambos sectores suman cerca el 69% de la inversión total esperada.

Sin embargo, pese a ser el segmento con operaciones y montos más altos, la vivienda enfrenta retos en la construcción de obras nuevas y un rezago en los precios en los últimos tres años, explicó Gene Towle, director general y socio fundador de Softec.

“Nosotros creemos que se va a contraer el mercado de vivienda, no porque no haya demanda, sino porque no hay oferta de producto nuevo”, explicó.

“A partir del 2018 lo que hemos visto es que los precios se han rezagado respecto a la inflación, y lo que estamos pensando que va a pasar es que se van a ajustar los precios al mercado”.

Puntualizó que es en el caso de vivienda de interés social donde se perciben los indicadores más negativos, pues de comercializar más de 20,000 unidades por mes actualmente se colocan menos de 5,000.

En el caso de la vivienda media, Towle explicó que el mercado se estabilizó tras la salida de las sofoles del mercado hipotecario, pero actualmente hay proyectos suspendidos, mientras que en el segmento residencial es el único que ha crecido en monto y volumen de unidades construidas.

Para Softec un punto favorable es que, pese a un menor número de créditos hipotecarios, los montos financiados siguen creciendo.

Expectativas inmobiliarias

Si bien, la vivienda será el sector protagonista de este año, otros segmentos como el de hospitality, oficinas e industrial, también verán metros cuadrados a sus inventarios.

Contraídos, pero en crecimiento

Este año, se espera que la inversión inmobiliaria alcance una cifra muy cercana a los resultados de 2021, detalló Softec; sin embargo, menor a 492,000 millones de pesos de productos inmobiliarios registrados en ese entonces.

Gene Towle explicó que al igual que la economía general, un menor crecimiento no quiere decir que no haya actividad, sino que será a menor ritmo.

Recomendó que, para el sector inmobiliario, donde el mercado se contrae en todo el país, por falta de inventario y preocupación de los inversionistas, pero con demanda constante, es necesario revisar las condiciones bajo el mercado opera.

“Cuando la economía no crece quiere decir que vamos a vender en promedio lo mismo que el año pasado, no quiere decir que no haya actividad, pero cuando la economía está creciendo, puedes nadar más rápido”, acotó.

La industria inmobiliaria registra una contracción tanto en ventas como en número de proyectos desde hace más de 15 años, pero entre el 2016 y el 2020 hubo un aumento importante, que posiblemente no sea igual tras la pandemia de Covid-19.