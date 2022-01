Si bien la administración gubernamental actual ha priorizado el modelo de autoproducción de vivienda para atender la mayor parte del rezago habitacional, en el que se encuentran más de 33 millones de personas en el país, organismos dedicados a este esquema han identificado que hace falta que los apoyos gubernamentales lleguen a las personas de escasos recursos y que no están afiliadas a algún ente del estado que les proporcione una solución.

Tanto para el Consejo Nacional de Vivienda Económica, Social y Sustentable (Convives) como para el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi), es vital fomentar y facilitar las soluciones habitacionales de autoproducción, mejoramiento y ampliación, que conllevan subsidios gubernamentales, hacia la población más vulnerable catalogada en pobreza.

"No tenemos una política nacional abierta para lo que es el tema de los no afiliados, de los no asistidos, y como se dice coloquialmente nos toca rascarnos con nuestras propias uñas", destacó Francesco Piazzesi, presidente de Convives.

Por su parte Alfonso Mercado, presidente de Conorevi, detalló: "Es prioritario generar estrategias cuyo fin sea promover el desarrollo humano y urbano, reconociendo a la vivienda como eje estructurador del tejido social”.

Recientemente, ambos organismos firmaron un convenio de colaboración, que tiene la finalidad de generar un programa de trabajo que facilite el diseño de soluciones habitacionales específicas para las regiones del bajío, centro, norte, pacífico y sureste.

Asimismo, trabajarán en la elaboración de un estudio en el que se identifiquen y prioricen las necesidades de vivienda de los estados, municipios y localidades que impacten en el abatimiento de la pobreza de acuerdo con los indicadores vigentes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

"Coadyuvarán esfuerzos para la emisión conjunta de un manual básico de autoproducción, mejoramiento y ampliación de vivienda, que genere mejores oportunidades para las familias desfavorecidas o grupos vulnerables y comparta las mejores prácticas y procesos productivos", se explicó en un comunicado.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en diciembre del 2021 más de 32 millones de personas se encontraban en la informalidad, es decir 56.5% de la Población Económicamente Activa.

Asimismo, de acuerdo con datos del Coneval, 23.7% de la población, o cerca de 30 millones de personas, está en una situación de pobreza por carencias sociales, de las cuales 9.3% es por temas de calidad y espacios de la vivienda.

