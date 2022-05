Incorporar elementos sustentables en inmuebles de oficinas, centros comerciales o cualquier otro edificio es prácticamente ya una obligación entre desarrolladores; sin embargo, en las viviendas es donde más urge realizar acciones para reducir el impacto ambiental.

Así lo consideraron especialistas reunidos en el foro “Casa pasiva: concepto, estándar y certificación”, organizado por Expo CIHAC.

Para Alicia Silva, presidenta de Sustentabilidad de México (SUMe), pese a que el objetivo central al referir sostenibilidad es la preservación de los recursos a lo largo del tiempo, es necesario que no solo gobiernos o empresas tomen acciones, sino que la sociedad civil en conjunto tomen la estafeta al respecto.

Por su parte, África Rubio, directora de servicios de sustentabilidad para Cushman&Wakefield México, Centroamérica y Caribe, tomar acciones sustentables implican esfuerzos al alcance de cómo llevar recipientes reusables, separar la basura, reutilizar el agua, para generar un cambio de mentalidad en primer lugar.

Para las expertas, la importancia de aplicar medidas sustentables en la vivienda se volvió más importante a raíz de los confinamientos por el Covid-19, ya que los grupos de personas que pasaban el mayor tiempo en edificios con certificaciones y normas de sostenibilidad, se fueron a sus casas.

“Los corporativos tienen estándares muy ambiciosos, objetivos en los cuales se comprometieron, no intentando, aplicando diferentes iniciativas”, dijo la representante de Cushman&Wakefield.

“En una oficina hay en un mismo edificio 200 personas o 100 personas que comparten: la iluminación, aire acondicionado, pero en tu casa todo es individual”.

Alicia Silva dijo que, durante el confinamiento, los trabajadores no solo perdieron comodidades como mobiliario, ventilación, iluminación o sonido aislante, sino que en sus viviendas no había manera de medir el impacto sobre los edificios.

“Hay muchas más casas, departamentos, que edificios, porque cada una de las personas con un escritorio tiene una casa, que aunque comparta, tiene un impacto gigantesco”, apuntó.

“Nos dimos cuenta del impacto qué tiene cómo vivimos”.

Así, la representante del SUMe explicó que acciones como cambiar los inodoros por los de menor consumo de agua, cambiar electrodomésticos de alto consumo energético por otros más actuales, entre otras acciones parecidas, beneficiará tanto al medio ambiente, como a las facturas por servicios.

Incluso, consideró que ante el impacto ambiental que ha aumentado las temperaturas este año, la productividad se redujo causando un impacto económico.

Construcción: ¿aliado o contaminante?

África Rubio acotó que la industria de la construcción representa casi la mitad de las emisiones del planeta, pero no solo tomando en cuenta los procesos de obra, sino también por el impacto a lo largo del tiempo que causan los inmuebles.

“Una mala decisión en un edificio puede repercutir por 100 años”, sentenció la directiva de Cushman&Wakefield.

Por ello, Alicia Silva destacó la importancia de que los inmuebles no sólo se centren en el impacto energético, sino también en el manejo de residuos y agua, e incluso factores sociales y de calidad de aire.

“Certificaciones que vean transporte, calidad de aire, energía, agua, materiales, equidad social, diversidad, inclusión, la sustentabilidad es un pensamiento sistémico”, apuntó la especialista en el evento de Expo CIHAC.

“El modelo económico del real estate tiene fecha de caducidad, porque los inversionistas no van a invertir en tu compañía en estas casas y los bancos no te van a prestar (inmuebles no sustentables)”.

Silva y Rubio coincidieron en que los montos de inversión no deben medirse en función de los montos requeridos, sino de los ahorros y eficiencias de consumo a largo plazo.

Financiamiento disponible, pero no solicitado

La representante de SUMe consideró que actualmente las entidades financieras han apostado por la creación de productos para incentivar la instauración de ecotecnias e infraestructura verde, pero no son solicitados.

Para mejorarlo, dijo Silva, es necesario que desde las instituciones financieras se entienda a qué se refiere el concepto de sustentabilidad y lo apliquen en nuevos esquemas.