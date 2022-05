La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dice lista para implementar la Norma Oficial Mexicana (NOM) 247 respecto a las prácticas comerciales en operaciones inmobiliarias; sin embargo, tiene el respaldo de la Secretaría de Hacienda por si llegase a requerir personal extra, así lo confirmó su subprocurador Jurídico, Francisco Javier Chico Goerne Cobián.

Durante un webinar de la plataforma Tiburones Inmobiliarios, el funcionario de Profeco indicó que, si bien esta NOM sólo llega a aclarar algunos puntos que ya contiene la Ley Federal de Protección al Consumidor, uno de los temas importantes es el registro de contratos de adhesión que se tiene que hacer en esta instancia, con el fin de evitar que los mismos contengan cláusulas que perjudican a quien compra un inmueble para vivienda.

"La posición de la institución es brindar a todos los sujetos como proveedores, constructores, fraccionadores o promotores, que intervengan en estos actos (de operaciones inmobiliarias), todas las facilidades que se puedan para registrar los contratos... Está la promesa de la Secretaría de Hacienda de autorizar un número importante de personal, en caso de que sea necesario para los registros, pero la verdad es que está preparada la institución para asumir ese reto", destacó el funcionario.

El presupuesto aprobado para la Profeco durante este año es de 1,054 millones de pesos.

De acuerdo con estimaciones de Tiburones Inmobiliarios, en el país existen 550,000 personas dedicadas a la comercialización de bienes inmuebles, lo que significa que se tendrían que registrar, al menos, el mismo número de contratos de adhesión de servicios en los próximos meses, para cumplir con la NOM.

En este sentido Chico Goerne Cobián, comentó que actualmente la Profeco cuenta con:

5,554 contratos registrados de compraventa de un inmueble.

8 de promesa de compraventa.

771 para intermediación para la compraventa.

504 en materia de preventa de un inmueble.

Según el funcionario, con la NOM, ahora también se obligará a registrar los contratos que se utilizan para la compraventa de terrenos destinados a casa habitación, de los cuales la Profeco tiene actualmente seis registrados y que se registraron de manera voluntaria al no entrar en vigor todavía la obligación.

En este contexto, los siguientes contratos son los que se deben registrar ante la Profeco:

Promesa de compraventa de bien inmueble destinado a casa habitación.

Preventa en la compraventa de bien inmueble destinado a casa habitación.

Compraventa de bien inmueble destinado a casa habitación.

Compraventa de terrenos con uso de suelo habitacional.

Intermediación para la compraventa de inmuebles destinados a casa habitación

Todo acto jurídico previo a la formalización de la compraventa de bienes inmuebles destinados a casa habitación, sin denominación específica, distinto a los previamente señalados.

Fuente: Profeco.

Los contratos que se registran ante la Profeco sirven para, en primera instancia evitar cláusulas que perjudiquen al consumidor y, en segunda, aportar como elemento de prueba, que acredite los elementos de reclamación en caso de presentarse un proceso judicial o de conciliación.

NO SE CAMBIARÁ PRONTO

En el ecosistema inmobiliario, todavía hay muchas dudas respecto a esta norma, que entrará en vigor en septiembre próximo; sin embargo, para la Profeco, ante este escenario es necesario dejar madurar la implementación de ésta, por lo que no se vislumbra un cambio pronto.

"No es tan fácil poderla cambiar, no será posible porque la NOM ha tenido un periodo muy largo de gestación y no será tan fácil volverse a meter a modificaciones... A una norma de este tipo, habrá que darle un tiempo para ver su aplicación, su viabilidad y su operatividad", destacó el funcionario de la Profeco.

Si bien, para el ecosistema inmobiliario todavía existen dudas respecto a conceptos de las actividades inmobiliarias, Chico Goerne Cobián acotó que para el personal de la Profeco se tienen claras las definiciones, por lo que no se tiene que dudar de la autoridad al momento de verificar el cumplimiento de la norma.