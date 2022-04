A partir del próximo en año, los derechohabientes del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) podrían tener la posibilidad de inscribirse para recibir un crédito hipotecario de manera continúa y ya no solo por puntaje y atendiendo la convocatoria anual.

En conferencia de prensa, César Buenrostro, vocal ejecutivo del Fondo, detalló que de aprobarse la medida el próximo martes en la comisión ejecutiva, a partir de enero los trabajadores podrán acceder a un sistema de inscripción durante todo el año, si cumplen los requisitos, y ya no solo por puntaje.

"Esto sería a partir de enero de 2023, son las reglas para el próximo año, ahorita está funcionando el sistema de puntaje", detalló.

Y es que con el esquema actual, los derechohabientes interesados en un crédito primero, si cumplen con el puntaje requerido, deben inscribirse a la convocatoria en los plazos señalados y completar los trámites en los tiempos que marca la reglamentación.

"Eso complica mucho, pero son reglas que están marcadas", acotó Buenrostro.

Para este año, el Fondo registró 92,347 inscripciones para solicitar un crédito hipotecario; sin embargo, solo se concretarán entre 50,266 y 58,731.

"Se van cayendo (las solicitudes), gente que no completa el proceso, no tiene la vivienda elegida, la documentación, 'me lo saqué, pero no necesito una casa'", apuntó el titular de Fovissste.

Con este nuevo esquema, los trabajadores al servicio del Estado tendrán la posibilidad de realizar el proceso de solicitud de un crédito en cualquier etapa del año.

Buenrostro Moreno señaló que es necesario cuidar la originación de créditos para dar un tratamiento adecuado a los recursos.

"Si tenemos límites presupuestales en relación a lo que es el Fondo, pero hemos platicado que pasa si en enero llegan 92,000 (solicitudes) no habría capacidad de atenderlos, pero de alguna manera se van a ir formando", dijo.

Por ello, de ser aprobado la próxima semana, este nuevo esquema se enfocaría a trabajar las reglas de operación en lo que resta del año.

El vocal ejecutivo dijo que a partir del próximo año se prevé dar menos créditos, pero de mayor monto, para que el derechohabiente tenga acceso a un mejor a viviendas de mayor valor, sin embargo no detalló el aumento que podrían tener estos financiamientos.

Arman alianza de pagos

A partir de este 22 de abril, los acreditados del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) tendrán la posibilidad de realizar pagos de sus créditos vigentes, atrasados o adicionales a través de las sucursales de Telecomm.

Esto tras la firma del convenio formada entre Telecomm Telégrafos y el Fondo.

Así, por medio de una comisión de 12 pesos, las personas podrán acudir con el número de cuenta del crédito o el estado de cuenta, será posible que el pago quede registrado ante el Fovissste el mismo día que se hace.

De acuerdo con Rocío Mejía Flores, directora general de Telecomm, con esta alianza, hasta 150,000 personas podrían resultar beneficiadas, al realizar sus pagos en sucursales.

Cabe señalar que actualmente Fovissste cuenta con poco más de 915,000 créditos vigentes.

Actualmente, Telecomm cuenta con 1,700 sucursales, en 1,210 municipios del país.

Para Mejía Flores , este acuerdo permite avanzar en los objetivos de inclusión financiera, pues con la intervención de Telecomm se logra atender los municipios con mayor rezago.

"Estamos en las zonas marginadas, en las más alejadas del país", dijo la titular de Telecomunicaciones de México.

"En los beneficios para el Fovissste estamos pensando en la reducción de los costo de operación, se elimina el costo por manejo de traslado de valores, asumimos esa parte, y la apertura de sucursales, no necesitan estar ahí".

Tan solo en 170 municipios donde ya opera Telecomm, al momento no hay ninguna sucursal bancaria.