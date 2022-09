¿Eres joven y crees que es imposible obtener un crédito hipotecario? Mudafy afirma que es posible conseguirlo

La población joven ha perdido participación en el crédito hipotecario, ya que, durante los primeros ocho meses del año, el grupo poblacional de hasta 29 años representó una participación en este financiamiento de 25%, cuando en el mismo periodo del 2021 dicho porcentaje fue de 27 por ciento.

Para Edgar Erives, gerente de la plataforma Mudafy en México, si bien existe la idea entre la población más joven de que acceder a un crédito hipotecario es prácticamente imposible, existen opciones y mecanismos que pueden ser utilizados para obtener un financiamiento para adquirir una vivienda.

"Muchas veces, aproximadamente entre 50 y 80% de lo que gastas para rentar un cuarto o un departamento, lo puedes utilizar para hacerte de tu propia vivienda y empezar a saber que esa es tu inversión", explicó Erives.

De acuerdo con Evires, actualmente existen las condiciones en el mercado para que los jóvenes puedan acceder a un crédito hipotecario, en cuestión de oferta y condiciones adecuadas de la misma, con tasas de interés que son accesibles pese al entorno complejo.

"La realidad no es que solamente existen los bancos, Infonavit o Fovissste, sino que también hay otros jugadores que hacen este tipo de préstamos a riesgo, es decir, si tienes un nivel de endeudamiento, bajo ciertas características, estas instituciones lo que hacen es darle a esas personas la oportunidad que otras instituciones no lo hacen, entonces la puerta ayuda muchísimo a que un millennial pueda adquirir una vivienda", destacó.

Operación Mudafy

Mudafy es una plataforma que tiene operaciones en México desde el 2020 y su modelo se basa en la presentación de propiedades en venta, gracias a la alianza que tiene con brókers e inmobiliarias.

El gerente de la firma en México destacó que actualmente que 43% de sus clientes son jóvenes que están por debajo de los 30 años.

"Tenemos clientes desde que tienen 23 o 22 años que están apoyados por sus padres hasta los que están iniciando en el mundo laboral, que tienen 25 o 28 años y que ya están invirtiendo en su vivienda", destacó Evires.

De acuerdo con el directivo de Mudafy, en la Ciudad de México estas personas buscan por lo regular vivienda que va de los 2 millones a los 3.5 millones de pesos y que está ubicada dentro del perímetro de la alcaldía Benito Juárez.

"Son departamentos, muchos de ellos con una sola recámara e inclusive hay muchos que no tienen estacionamiento, entonces son esas las viviendas que más están buscando", indicó.

El directivo de Mudafy destacó que, por cada millón del valor del crédito, una persona puede pagar una mensualidad de 11,000 o 11,500 pesos. "Entonces, digamos, por una propiedad de 2 millones de pesos se paga alrededor de 22,000 pesos de pago mensual y se tendría que dar un enganche cercano a los 200,000 pesos".

Respecto al plazo, Evires comentó que, si bien son financiamiento que pueden ir desde los 15 hasta los 30 años, existe la posibilidad de vender la propiedad cuando ya no se desea tenerla. "Esto no implica que te tengas que quedar ahí, siempre está la oportunidad de vender la propiedad...El crédito hipotecario no te obliga a estar el tiempo o el plazo del crédito en la propiedad".

Evires destacó que una propiedad debe de verse también como una inversión, la cual generará plusvalía con el tiempo y generará un patrimonio para las personas que la adquieren.