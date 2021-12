El 2021 ha sido un año donde el tema de las criptomonedas ha sido causa de polémica en más de una ocasión; sin embargo, en dicha discusión, cada vez más se percibe una apertura hacia estos instrumentos en distintos sectores, como el inmobiliario.

Desde el mundo empresarial, personajes como Elon Musk o Ricardo Salinas Pliego han demostrado su apertura por este tipo de instrumentos; sin embargo, en México las autoridades no reconocen a ningún activo virtual como moneda de curso legal, lo cual para expertos no es restrictivo de que se puedan hacer operaciones de compraventa de productos o servicios con algún criptoactivo.

Hace algunas semanas, la proptech La Haus, que es una plataforma donde se puede adquirir una vivienda, anunció que aceptaría bitcoin como medio de pago para la inversión en proyectos de vivienda, por medio de la red Lightning con el procesador OpenNode.

“Nuestra misión es construir la experiencia del usuario para democratizar el acceso a la vivienda… y no hemos sido ajenos a incorporar todos los avances que hemos visto en el mundo cripto y en el tema de blockchain”, detalló Rodrigo Sánchez-Ríos, presidente y cofundador de La House.

Jehudi Castro-Sierra, responsable de Innovación y Futuro de La Haus, indicó que bitcoin al ser la primera red monetaria nativamente digital, es idónea para comenzar con este proyecto, con el cual de manera inicial se permitirá invertir con dicha criptomoneda para el condominio Káahal, el cual es un desarrollo ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

“Empezamos con un proyecto pequeño, porque estamos ajustando procesos porque esto es colectivamente funcional y desde lo técnico es posible escalarlo a todas las propiedades que tenemos listadas en México y en Colombia”, detalló el Castro-Sierra, quien se integró desde hace unos meses a la proptech, que es el término referido a firmas que combinan la tecnología con el mundo inmobiliario.

Cuestionado sobre la legalidad de usar bitcoin para la adquisición de un inmueble, Castro-Sierra indicó que la mejor forma de pensarlo es que es un método de pago adicional a la pasarela tradicional que permite La Haus en sus operaciones.

“La mejor forma de pensarlo es que simplemente es un método de pago adicional, nosotros en la página ya tenemos pasarelas tradicionales, esto es una forma adicional de pago”, destacó el directivo de la plataforma y añadió que los pagos inherentes a una transacción inmobiliaria, como los del registro público o los notariales, estos se realizan de la manera tradicional, con dinero fiduciario.

En este sentido, Alejandro Canseco, especialista legal en materia de criptomonedas, explicó que, si bien en México la legislación no reconoce a estos instrumentos como monedas de curso legal, lo que sí afirma es que son una representación de valor que sirven para todo tipo de acto jurídico.

“Al final sabemos que no está prohibido hacer operaciones comerciales con criptomonedas. La ley menciona que son una representación de valor que sirven para todo tipo de acto jurídico y no veo manera prohibitiva para llevar a cabo actos comerciales con este tipo de instrumentos”, comentó Canseco.

De acuerdo con el especialista en materia legal, ante el contexto legal que existe en México respecto a los criptoactivos es responsabilidad tanto del usuario como de los establecimientos mercantiles que usan este tipo de instrumentos como medio de pago, la utilización de estos activos digitales.

“Es importante que los usuarios o los consumidores a final del día, no olviden que el activo virtual es volátil. No es una moneda de curso legal, la única moneda de curso legal es el peso, no obstante, no está prohibido llevar actos comerciales con este tipo de criptoactivos, pero hay que revisar temas de prevención de lavado de dinero y los comercios que acepten activos digitales como medio de pago será bajo su propio riesgo y responsabilidad”, acotó Canseco.

15,796 criptomonedas existen en el mundo; sin embargo, para La Haus, hasta el momento, solo bitcoin cumple con las características para ser usado como medio de pago.

974,000 pesos es el valor aproximado del bitcoin actualmente.

2009 fue el año de nacimiento del bitcoin, luego de que en el 2008 se publicara su whitepaper.

900 por ciento ha sido el rendimiento del bitcoin en la última década, con un especial repunte en los últimos dos años.

0 fue el valor del bitcoin cuando vio su nacimiento, impulsado por Satoshi Nakamoto