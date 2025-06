Tuzos y Red Bull Salzburg rivales con misma filosofía

Los Tuzos del Pachuca arrancan en el Mundialito con entrenador nuevo. Jaime Lozano dirigirá su primer juego con los Tuzos en un escenario internacional enfrentando al Red Bull Salzburg.

Es la primera vez que ambos clubes se enfrentan y además lo hacen bajo con una biografía que los identifica como semilleros de jugadores. Salzburg tiene 20 años bajo la propiedad de Red Bull y en sus filas han pasado jugadores como Erling Haaland y Sadio Mané.

Los Tuzos buscan consolidarse en la élite mundial y apuestan por la experiencia de Salomón Rondón, la explosividad de Oussama Idrissi y con refuerzos como Federico Pereira, Agustín Palavecino y el regreso de Víctor Guzmán.

Los Tuzos han participado cinco veces bajo el formato anterior. Su mejor actuación fue el tercer lugar en la edición de 2017. También tuvieron destacada actuación en la Copa Intercontinental de la FIFA el pasado diciembre, alcanzando la final ante el Real Madrid, donde terminaron como subcampeones.

Lozano fue presentado oficialmente la misma semana de la participación de Tuzos en el Mundialito.

“Hace tiempo nos habíamos juntado, hicimos click en muchas cosas. Pachuca siempre ha sido un club con infraestructura, piensa en procesos y entiende las formas del fútbol. Temas personales no me permitieron llegar, pero por algo pasan las cosas y hoy toca estar aquí. Ahora un poco similar a selección, llegas a las prisas, pero ¿quién no va a querer ir a un Mundial de Clubes? Enfrentar a los mejores equipos del mundo es lo que más me llena. Al salir al campo somos once contra once y hacer lo mejor para poder lograr los goles”, dijo.

Jimmy Lozano ha comentado que en este momento se enfoca en tener “un sello distinto”, después de que Guillermo Almada dejó de ser el director técnico después de tres años y medio.

“Iremos dando matices y con el tiempo se parecerá más a lo que quiero. Hay algunos matices de intensidad y presión que hay que mantener. Es un equipo que en cualquier torneo es incómodo para el rival”.