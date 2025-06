Tibio debut de Xabi Alonso con Real Madrid

Xabi Alonso tuvo un debut tibio como entrenador del Real Madrid tras no poder conseguir un triunfo en la primera jornada del Mundial de Clubes contra Al-Hilal, equipo de Arabia Saudita.

Aunque los merengues tomaron la ventaja al minuto 34, gracias a la anotación del canterano Gonzalo García Torres, se vieron empatados antes del medio tiempo por un penal bien ejecutado por el portugués Rúben Neves, con previa falta de Raúl Asencio.

Ya en tiempo de compensación, tuvieron una clara oportunidad para recuperar la ventaja, tras un penal por infracción sobre Fran García. Pero el portero marroquí Yassine Bounou atajó el cobro del uruguayo Federico Valverde y todo culminó en 1-1.

Este fue el primer partido del Real Madrid en el Mundial de Clubes 2025, que está estrenando formato con 32 participantes. También marcó el debut de Xabi Alonso en el banquillo, luego de cuatro años (2021-2025) de la segunda etapa de Carlo Ancelotti.

Alonso fue jugador del Real Madrid de 2009 a 2015. En sus últimas dos temporadas, tuvo a Carlo Ancelotti como director técnico, durante la primera etapa del italiano al frente de la ‘Casa Blanca’.

Sin embargo, Ancelotti aceptó tomar la dirección técnica de la selección de Brasil a partir de este verano, por lo que el elegido para tomar su lugar fue Xabi Alonso, que hace un año lideró al Bayer Leverkusen a su primer título de primera división en Alemania (Bundesliga).

A menos de un mes de haber sido presentado oficialmente, Alonso tuvo su debut al frente del Real Madrid en el inicio de actividades del Grupo H del Mundial de Clubes, que comparte con Al Hilal (Arabia Saudita), Pachuca (México) y Red Bull Salzburgo (Austria).

“A veces en Europa nos creemos que no hay nada más y estamos muy equivocados. Hay grandes equipos en el mundo y esto nos da la oprtunidad de ver dónde estamos”, dijo previo al inicio de esta competencia.

Una de sus primeras noticias negativas fue la baja de su delantero estrella, el francés Kylian Mbappé, quien está recuperándose de un cuadro febril.

Pese a ello, Xabi Alonso presentó en su alineación a nombres de peso internacional como Vinícius, Rodrygo, Federico Valverde y Jude Bellingham. Ganó la posesión con 53%, pero no tuvo efectividad y, por el contrario, regaló un penal.

“Nos han faltado muchas cosas en la primera parte. Luego me ha gustado la reacción en la segunda, hemos tenido más control del juego, pero esto es todo un proceso que lleva tiempo”, reflexionó el entrenador español en la conferencia posterior.

“El resultado ha sido una pena, no haber podido ganar sobre todo en la segunda parte hemos estado mucho mejor. La primera parte no me ha gustado pero nos servirá para seguir insistiendo en las cosas que tenemos que mejorar”.

Alonso dio minutos a los dos refuerzos que, hasta el momento, suma Real Madrid en este verano: el lateral inglés Trent Alexander-Arnold y el defensa central español Dean Huijsen. Desde la banca también vieron acción Luka Modric y Arda Güler.

Sin embargo, enfrente tenía un plantel con sobrada experiencia en el futbol de más alto nivel. Al-Hilal presentó a Joao Cancelo (ex Bayern y Manchester City), Kalidou Koulibaly (ex Chelsea), Sergej Milinkovic-Savic (ex Lazio) y el autor del gol, Rúben Neves (ex Porto), por mencionar a algunos.

El equipo árabe también estaba estrenando director técnico en la figura del italiano Simone Inzaghi, que hace unos días perdió la final de la Champions League con el Inter de Milán frente al París Saint-Germain (PSG).

Justo Inter decepcionó un día antes en el Mundial de Clubes al empatar 1-1 con Monterrey. La historia se repitió casi 24 horas después con Real Madrid ante Al-Hilal, aunque para Xabi Alonso quedó descartada la palabra frustración.

“No tuve frustración. Teníamos otra intención de poder haberlo hecho mejor. Sabía que esto iba a llevar su tiempo, así que tenemos que seguir haciendo cosas mal para corregirlas e insistir. Todo lleva su tiempo y repetición”, concluyó.

El segundo partido de Real Madrid será el domingo 22 de junio contra Pachuca a las 13:00 horas del centro de México, esperando que Kylian Mbappé se reponga.

La última vez que se enfrentaron, Real Madrid venció 3-0 a Pachuca en la final de la Copa Intercontinental 2024, disputada en diciembre en Qatar. Mbappé fue uno de los autores de los goles, igual que los brasileños Rodrygo y Vinícius.