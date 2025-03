Tenis bajo demanda: ¿cuáles son las peticiones?

El tenis continúa en encrucijada. Hace semanas fue por temas de dopaje que dieron la vuelta al mundo por controversia en sus resoluciones. Ahora es una demanda por parte de la Asociación de Jugadores Profesionales (PTPA, por sus siglas en inglés).

La PTPA fue constituida en 2020 por los jugadores Novak Djokovic y Vasek Pospisil, además del financiamiento de Bill Ackman, un especialista en gestión de fondos. Su objetivo es proteger los intereses de los jugadores del top 250 de singles varonil (ATP) y femenil (WTA), así como los del top 100 de dobles también dentro de ambas ramas.

Durante el inicio del Miami Open 2025, la PTPA retomó los reflectores del mundo al enviar un documento de 145 páginas a tribunales de Nueva York, Londres y Bruselas para demandar a la Asociación de Tenis Profesional (ATP), Asociación de Tenis Femenil (WTA), Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Agencia Internacional de la Integridad del Tenis (ITIA).

El documento está dividido en siete puntos sobre las quejas que los tenistas buscan resolver frente a los organismos que dirigen su deporte.

La primera señala que los organismos están coludidos para reducir el número y las condiciones de las competencias sólo en las que todos los cuerpos tenísticos antes mencionados estén de acuerdo.

El segundo punto es sobre las ganancias para los jugadores, ya que el documento explica que en el tenis esa cifra es del 17%, mientras que en disciplinas como golf, futbol americano y basquetbol se encuentra entre el 35 y 50 por ciento.

El tercero habla del sistema de puntos y competencias, ya que el mecanismo actual impide que los jugadores sean libres de elegir en dónde jugar, pues las mayores recompensas en puntaje se encuentran en ciertos eventos específicos y no hay cabida para nuevos o alternativos más allá del ATP Tour o el WTA Tour.

En el cuarto punto se aborda el calendario. La demanda expone que son 11 meses de competencia alrededor de los cinco continentes, lo cual lastima física, emocional y financieramente a los tenistas, sobre todo a aquellos que no cuentan con tanta jerarquía ni recursos.

El quinto se refiere a una especie de menosprecio por la integridad de los jugadores, debido a que son expuestos a jugar en condiciones extremas por temperatura, horarios nocturnos de juego y cambios de pelotas que generan lesiones.

Luego se aborda la explotación de imagen de los jugadores, subrayando que al momento de formar parte de este tipo de circuitos profesionales, los tenistas se ven obligados a ceder sus derechos sin alguna compensación o libertad para conseguir patrocinios externos.

Por último, el documento alza la voz para pedir más y mejores garantías de privacidad hacia los jugadores, esto, derivado de recientes procesos de pruebas antidopaje que han incluido la confiscación de teléfonos “e interrogatorios sin representación legal”.

Ahmad Nassar, director ejecutivo de PTPA, agregó: “Los jugadores realmente exigen ser escuchados, que sus problemas se tomen en serio, que se aborden estos problemas estructurales que plagan el tenis y lo asfixian como deporte internacional”.

La demanda afirma tener el respaldo de 300 jugadores, aunque se han nombrado 12 demandantes específicos: Vasek Pospisil, Nick Kyrgios, Anastasia Rodionova, Nicole Melichar-Martinez, Zheng Saisai, Sorana Cirstea, John-Patrick Smith, Noah Rubin, Aldila Sutjiadi, Varvara Gracheva, Tennys Sandgren y Reilly Opelka. Aparentemente, Novak Djokovic no aparece.

Unas horas después, vinieron las réplicas de los organismos. La WTA calificó la demanda de “lamentable y errónea”, mientras que la ATP afirmó que el caso carece totalmente de fundamento y añadió: “La PTPA ha priorizado sistemáticamente la división y distracción mediante la desinformación en lugar del progreso, por lo que su decisión de emprender acciones legales en este momento no sorprende”.

Las opiniones son divididas entre los mismos jugadores, lo que llama la atención cuando quienes toman el micrófono son los que se encuentran en lo alto del ranking.

La tunecina Ons Jabeur, ex número 2 del mundo, declaró: “Necesitamos mejorar la estructura actual. Podemos mejorar la programación y horarios de partidos. Hay muchos torneos y, en cuanto a la salud de los jugadores, no creo que eso ayude. Que las pelotas cambien cada semana tampoco es bueno. Los jugadores merecen una mejor remuneración”.

No obstante, el español Carlos Alcaraz, ex número 1 y actual número 3 de ATP, decidió desmarcarse de esta demanda de la PTPA.

“La verdad es que para mí fue sorprendente porque nadie me había dicho nada al respecto, sólo lo vi en redes sociales (…) Estoy de acuerdo con algunas cosas y otras que no, pero lo principal es que no la apoyo. Así que punto”.