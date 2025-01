Tatiana Calderón y el arte de manejar 24 horas de resistencia

Tatiana Calderón conoce el arte de manejar la presión y resistencia en una carrera de 24 horas de duración. Prefiere estar pendiente todo el tiempo de la tripulación, no puede desconectarse para ir a dormir y la adrenalina al bajarse del auto le dura hasta cinco horas después.

“En una competencia de 24 horas me cuesta mucho dormir en los descansos porque bajo del carro con adrenalina y me toma de cuatro a cinco horas desconectar el cuerpo y bajar la tensión. Siempre estoy siguiendo la carrera. Entre pilotos hacemos relevos cada dos horas, somos cuatro pilotos y tenemos cuatro o cinco horas de descanso. Hay que estar listos, solo hay tiempo para bañarse, masaje, hidratación, comer algo y calentar para meterse al carro antes por si cambia algo en la estrategia o si un piloto se siente mal, etc. Son exigentes este tipo de carreras por lo mental y la concentración. Como a las 2:00 am tenemos el reflejo de las luces, siempre hay alguien que nos está hablando y nos va diciendo el tráfico y a cuánto tiempo de distancia están los competidores. Es estar al pendiente de muchas cosas”.

La piloto colombiana con 15 años de trayectoria en el automovilismo, deporte en el que se compite mixto, abrirá su temporada 2025 corriendo en la edición 63 de las 24 Horas de Rolex en Daytona haciendo equipo con Joey Hand, Till Bechtolsheimer y Harry Tincknell. Conducirá el Ford Mustang GT3 n.º 66 de Gradient Racing, que se ha hecho viral por el estampado ‘Bichota’ que refiere al patrocinio de su compatriota Carolina Giraldo Navarro o ‘Karol G’, cantante que la ha apoyado desde el 2022 a través de su fundación ‘Con Cora’.

Tatiana atendió a El Economista la misma semana de la carrera en Daytona. No solo respondió sobre sus fortalezas como piloto del Ford-Mustang, también explicó cómo es el campo laboral para las mujeres en este deporte. Es la décima mujer en la historia en conducir un monoplaza de Fórmula Uno y la primera latinoamericana, pero esto no garantiza una estabilidad laboral.

“Me habría gustado decir que sí, es bonito tener eso en tu hoja de vida, manejar en F1y se parte de un equipo es lo que soñé desde que tenia 9 años. Solo 10 mujeres han tenido una oportunidad y soy una de ellas. Es algo que no olvidaré, está bien tenerlo en el CV. Las mujeres pueden ganar cuando les dan las oportunidades al más alto nivel. Quiero que la gente recuerde esta lucha de abrir caminos y el cambio de este deporte sea más inclusivo”.

La piloto competirá en las cinco rondas de la Endurance Cup IMSA MICHELIN ENDURANCE CUP organizada por la International Motor Sports Association. En el primer trimestre del 2025 tiene Daytona (25 al 26 enero) y 12 Horas de Sebring (15 de marzo).

_ ¿En qué competencia te sientes más fuerte?

“En mi carrera he tenido la oportunidad de experimentar en autos y competencias distintas. Mi carrera ha sido en su mayoría en monoplazas y Fórmulas, es donde más cómoda me siento. Los últimos dos o tres años he estado en carreras de resistencia, en carros GT3, prototipos, entonces tengo menos experiencia en estos autos. Es cuestión de encontrarle ‘la maña’ a los autos. En mi carrera no he tenido continuidad de quedarme con el mismo equipo o auto varias temporadas, este año vamos con Ford-Mustang. Es la primera vez con este auto, pero los monoplazas siempre han sido mis favoritos”.

Características del 63° Rolex 24 At Daytona:

Un total de 37 coches con especificación GT3 se dividen entre 15 coches Grand Touring Daytona Pro (GTD PRO) y 22 coches Grand Touring Daytona (GTD).

Nueve fabricantes de automóviles (Aston Martin, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus, Mercedes-AMG y Porsche) tienen inscritos en la categoría y todos los fabricantes tienen al menos un coche en ambas clases.

Equipo de Tatiana Calderón:

Ford Mustang GT3 n.º 66 de Gradient Racing

TRIPULACIÓN: Joey Hand/Till Bechtolsheimer/Tati Calderon/Harry Tincknell

*Equipo con tres de los cuatro nuevos pilotos y nuevo coche. Bechtolsheimer vuelve al equipo donde ganó la Motul Petit Le Mans 2022 en GTD, mientras que Calderón es la única piloto que regresa al equipo desde su coche Acura NSX GT3 Evo22 el año pasado.