Sudamérica completa lista de invitados al Mundial 2026

Sudamérica completó su lista de invitados a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tras el inicio de actividades de la Fecha FIFA de septiembre.

Uruguay, Colombia y Paraguay sellaron su boleto después de no perder en sus respectivos partidos de este jueves. De esta forma, se unieron a Argentina, Brasil y Ecuador para completar las seis plazas directas de la Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL).

Uruguay goleó a Perú 3-0 en el mítico estadio Centenario de Montevideo, con goles de Giorgian De Arrascaeta y dos conocidos del futbol mexicano: Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre, actual delantero del América, y Federico Viñas, ex de las Águilas y de León.

Con esto, Uruguay aseguró su participación número 15 en Mundiales, recordando que ganó las ediciones de 1930 y 1950.

Será su quinta participación de forma consecutiva, ya que no se ausenta de la máxima competencia futbolística desde Alemania 2006, cuando perdió el repechaje intercontinental contra Australia.

Colombia también selló su boleto al Mundial 2026 con goleada de 3-0 como local. Superó a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero. De hecho, esa anotación convirtió a James en el máximo anotador de su país en eliminatorias sudamericanas con 14 tantos, rebasando a Radamel Falcao García.

Para Colombia, esta será apenas su séptima participación en la Copa del Mundo de la FIFA, un camino que empezó en Chile 1962 y tuvo su último antecedente en Rusia 2018. Los cafetaleros no lograron calificar a Qatar 2022.

Finalmente, Paraguay consiguió la sexta plaza de CONMEBOL para 2026 tras empatar 0-0 con Ecuador en el estadio Defensores del Chaco. Aunque no ganó, el equipo guaraní llegó a 25 puntos, que son imposibles de rebasar para Venezuela, Bolivia y Perú (Chile llegó eliminado a esta jornada).

Los paraguayos celebraron este empate con total furor, ya que no calificaban a una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010. Después de 16 años, estarán de vuelta con su novena participación.

Paraguay fue parte de los invitados al primer Mundial de la historia, en 1930, pero alcanzó su clímax justamente en 2010, cuando avanzaron hasta cuartos de final. Ese es su mayor registro, aunque hasta hoy también había sido su último recuerdo en el torneo.

El Mundial 2026 será inédito por contar con 48 participantes. Eso permitió que todas las confederaciones aumentaran su número de plazas. En el caso de CONMEBOL, recibió sus boletos directos y uno para repechaje intercontinental.

Este jueves concluyó la jornada 17 de 18 en total en las eliminatorias sudamericanas. Argentina, Brasil y Ecuador llegaron con el boleto asegurado, mientras que Chile, por el contrario, ya sin ninguna posibilidad de calificar.

Pero Uruguay, Colombia y Paraguay aprovecharon para asegurar sus boletos, lo que les permitirá jugar la última jornada de eliminatorias sin mayores preocupaciones.

Lo único que falta por definirse en CONMEBOL, precisamente para la jornada 18 (martes 9 de septiembre), es la selección que participará en el repechaje intercontinental en marzo de 2026 junto a una de Oceanía, una de África, una de Asia y dos de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe (CONCACAF).

Matemáticamente, ya sólo quedan dos opciones: Venezuela y Bolivia. Los venezolanos son los que tienen el pase en sus manos.

Si Venezuela, como local, derrota a Colombia, asegurará el boleto al repechaje. Si empata o pierde, deberá esperar a que Bolivia no le gane a Brasil. De lo contrario, serán los bolivianos los que acudan a la repesca intercontinental.

Venezuela nunca ha calificado a una Copa del Mundo, mientras que la última participación de Bolivia fue en Estados Unidos 1994. En todo caso, instalarse en el repechaje no garantiza nada, pues deberán pelear ante otras cinco selecciones por dos boletos.

Tabla de Sudamérica hacia el Mundial 2026

1. Argentina – 38 puntos (CALIFICADO)

2. Brasil – 28 puntos (CALIFICADO)

3. Uruguay – 27 puntos (CALIFICADO)

4. Ecuador – 26 puntos (CALIFICADO)

5. Colombia – 25 puntos (CALIFICADO)

6. Paraguay – 25 puntos (CALIFICADO)

7. Venezuela – 18 puntos (aún puede ir a repechaje intercontinental)

8. Bolivia- 17 puntos (aún puede ir a repechaje intercontinental)

9. Perú – 12 puntos (ELIMINADO)

10. Chile – 10 puntos (ELIMINADO)

*La última jornada se disputará el martes 9 de septiembre

¿CUÁNTAS SELECCIONES YA CALIFICARON AL MUNDIAL 2026?

1. México (anfitrión)

2. Estados Unidos (anfitrión)

3. Canadá (anfitrión)

4. Japón

5. Nueva Zelanda

6. Irán

7. Argentina

8. Uzbekistán

9. Corea del Sur

10. Jordania

11. Australia

12. Brasil

13. Ecuador

14. Uruguay

15. Colombia

16. Paraguay

*El Mundial 2026 contará con 48 participantes. Faltan 32 selecciones por definirse