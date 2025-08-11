FIFA apunta a cifra récord de voluntarios en Mundial 2026

Falta menos de un año para el Mundial de la FIFA 2026 y ya está abierto el registro de voluntarios con una capacidad para 65,000 participantes entre Canadá, México y Estados Unidos.

Es el programa de voluntariado más grande en la historia y desde la representación de México para la organización del Mundial se promete que de las 22,000 personas, la gran parte serán mexicanos. Las pruebas de selección se llevarán a cabo en octubre de este año y la capacitación para los finalistas será en marzo 2025.

“Tenemos el compromiso de que al menos el 90% sean mexicanos”, menciona Gabriela Cuevas en sus redes sociales.

El torneo, con un formato ampliado de 48 equipos, se extenderá por 16 ciudades anfitrionas durante seis semanas, comenzando el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México. Este programa convoca a personas de todo el mundo; tan solo en la campaña de intención, FIFA Volunteer recibió más de 200,000 registros.

La Comunidad de Voluntarios para el 2026 apoyará las operaciones en estadios, lugares de entrenamiento, aeropuertos, hoteles y otros lugares, cubriendo 23 áreas funcionales.

“No se requiere experiencia, pero los solicitantes deben tener al menos 18 años para ser elegibles para ser voluntarios en el país anfitrión y tener un buen dominio del inglés. Se valora el dominio del español en México, mientras que el francés es una ventaja en Canadá. Se valoran conocimientos adicionales de idiomas”, apunta la convocatoria.

El Mundial de Qatar 2022 contó con alrededor de 20,000 voluntarios de 150 nacionalidades y el proceso de selección incluyó más de 400,000 solicitudes, según Inside FIFA. Si bien no se dispone de una cifra específica sobre los mexicanos, se sabe que un número significativo de aficionados, estimado en 60,000 viajó a Qatar para el evento y es probable que entre ellos había voluntarios.

El Programa de Voluntarios de la FIFA se ha activado en 21 torneos (incluida la Copa Mundial Qatar 2022 y el Mundial Femenil 2023). El 16 de abril pasado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió en sus redes su charla con un voluntario en Atlanta.

“Craig Collins se convirtió en el miembro número un millón de nuestra comunidad de voluntarios desde la renovación del programa en 2020. Me alegra saber que se unirá a nosotros durante la próxima Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos. Los voluntarios (...) son la primera persona que la gente ve al llegar, ya sean jugadores, periodistas o aficionados, y la última que ven al marcharse”.

