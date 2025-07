Seis equipos debutan con triunfo en Apertura 2025

La tercera parte de los equipos que participa en Liga MX iniciaron con triunfo el torneo Apertura 2025, tras la realización de la primera jornada entre el viernes 11 y domingo 13 de julio.

El campeón defensor, Toluca, fue parte de ese grupo selecto al vencer 3-1 a Necaxa ante 20,273 espectadores, que representaron el 74% de la capacidad total del estadio Nemesio Diez. Los goles fueron de Marcel Ruiz, Jesús ‘Canelo’ Angulo y Helinho.

“El equipo tiene una manera y una forma (de jugar), la sigue respetando y lo más importante es que mantiene las ganas de querer ganar. Eso es fundamental”, mencionó Antonio Mohamed, entrenador de Toluca, después de este triunfo.

Pasaron 48 días desde el último partido del Toluca en Liga MX, que fue la final de vuelta del torneo Clausura 2025. Aquella vez en el Nemesio Diez venció 2-0 a América para romper 15 años sin título en el campeonato mexicano.

El ‘Turco’ no dudó en poner de inicio a sus tres elementos de Selección Mexicana, quienes apenas hace un fin de semana levantaron el título de Copa Oro: Alexis Vega, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz. De este último, se rumora que está en el radar de equipos europeos.

“No sé, la verdad yo no me meto en esos temas, siempre lo dejo en mi representante. No me enfoco en eso, me enfoco en jugar y darle lo mejor a mi equipo, estoy contento aquí, Toluca es mi casa”, mencionó al respecto el seleccionado tricolor.

Resto de triunfos

Pachuca, Santos, Atlas, Tijuana y Atlético de San Luis fueron el resto de equipos que iniciaron con victoria la nueva temporada del futbol mexicano.

Tuzos y laguneros destacaron al ganar sus respectivos partidos ante Monterrey y Pumas por 3-0. Eso los colocó provisionalmente en la cima de la tabla general.

El estadio Hidalgo recibió el partido entre Pachuca y Monterrey, que destacó porque ambos equipos venían de haber disputado el Mundial de Clubes en Estados Unidos durante el verano, aunque con desempeños contrastantes. Los Tuzos perdieron sus tres partidos y fueron eliminados en fase de grupos, mientras que los Rayados llegaron hasta octavos de final.

Pero en el regreso al campeonato local, el Pachuca de ‘Jimmy’ Lozano se impuso por goleada sobre el Monterrey de Domenec Torrent. Las anotaciones fueron de Jhonder Cádiz, refuerzo que llegó de León, y de los canteranos Alexéi Domínguez y Elías Montiel.

Los Rayados dejaron un sabor de boca decepcionante tras el notable papel que habían mostrado hace unos cuantos días en el Mundial de Clubes.

“No vamos a buscar excusas con el Mundial de Clubes y el cansancio: Pachuca fue superior a nosotros. La primera parte quizás fue más pareja, pero creo que jugaron mejor. Han tenido más ambición y luego nos penalizaron con goles en 10 minutos. No voy a buscar ninguna excusa de que nos faltan jugadores”, declaró Torrent después de esta caída.

El otro equipo que sufrió una abultada derrota este fin de semana fue Pumas. Llamó la atención porque Santos, su verdugo, fue el peor equipo del torneo anterior.

Efraín Juárez, entrenador del Club Universidad, dio minutos a cuatro jugadores de 20 años o menos. El más llamativo fue el portero Rodrigo Parra, de 17, sobre todo porque se equivocó claramente en la jugada que le dio el 2-0 a Santos al inicio del segundo tiempo.

En cuanto al resto de triunfos, Atlas superó 3-2 a Puebla como visitante, Tijuana venció 1-0 a Querétaro como local y Atlético de San Luis venció 0-1 a León también en cancha contraria.

Otros resultados que destacaron fueron los de Cruz Azul y América, quienes no pudieron superar a Mazatlán y Juárez, respectivamente. La Máquina debutó oficialmente bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón en CU pero no pasó del 0-0, mientras que las Águilas dejaron ir la ventaja para empatar 1-1 con un gol de Rodolfo Pizarro al minuto 80.

El único partido de la Jornada 1 del Apertura 2025 que no se disputó este fin de semana fue el Chivas contra Tigres, por adecuaciones en la cancha del estadio Akron de Guadalajara. Se reprogramó para el 17 de septiembre.

​Equipos ganadores de la Jornada 1 Liga MX

Pachuca 3-0 Monterrey (en Pachuca)

Santos 3-0 Pumas (en Torreón)

Toluca 3-1 Necaxa (en Toluca)

Atlas 3-2 Puebla (en Puebla)

Atlético de San Luis 1-0 León (en León)