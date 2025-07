Scottie Scheffler conquista último major de golf de 2025

El golf ya conoce a todos los ganadores de sus torneos estrella en 2025. El cuarto y último major concluyó este domingo con triunfo para el estadounidense Scottie Scheffler, quien aderezó su trofeo con 3.1 millones de dólares.

“Es genial ganar torneos y lograr las cosas que he logrado en el golf. Se me llenan los ojos de lágrimas sólo de pensarlo, porque literalmente he trabajado toda mi vida para ser bueno en este deporte. Tener esa sensación de logro es genial”, expresó el nuevo campeón de The Open.

El también conocido como Abierto Británico puso punto final a los majors de 2025. El primero fue The Masters en abril, ganado por Rory McIlroy. En mayo, el propio Scottie Scheffler ganó el PGA Championship, mientras que en junio fue JJ Spaun quien se quedó con el trofeo del US Open.

Scheffler se impuso en The Open con 267 golpes (17 bajo par), dejando a sus compatriotas, Harris English y Chris Gotterup, en segundo y tercer lugar con 271 (-13) y 272 (-12) golpes, respectivamente.

“Poder vivir tus sueños es muy especial, pero al final, no estoy aquí para inspirar a la próxima generación de golfistas. No estoy aquí para inspirar a alguien a ser el mejor jugador del mundo porque, ¿qué sentido tiene? Esa no es una vida plena. Es plena por la sensación de logro”, agregó el nacido en Ridgewood, Nueva Jersey, hace 29 años.

Su triunfo en el Royal Portrush Golf Club de Irlanda del Norte no es una casualidad. Scottie Scheffler acumula más de 100 semanas en el primer lugar del ranking mundial.

Por otra parte, ya había ganado tres majors: The Masters en 2022 y 2024, además del PGA Championship en este 2025. Su única deuda en esta categoría seguirá siendo el US Open, cuyo máximo alcance fue el segundo puesto en 2022.

Según el sitio oficial del PGA Tour, es apenas el cuarto golfista de la historia en ganar, al menos una vez, The Masters, el PGA Championship y The Open antes de cumplir 30 años. Los anteriores fueron Jack Nicklaus, Gary Player y Tiger Woods.

Además, por segundo año consecutivo hay un jugador capaz de ser campeón en dos majors. Xander Schauffele lo hizo en 2024 con el PGA Championship y Abierto Británico.

“No creo que pensáramos que el mundo del golf vería a alguien tan dominante como Tiger aparecer tan pronto, y aquí está Scottie tomando ese trono de dominio. Ni siquiera se puede decir que esté en racha porque lleva más de dos años arrasando”, definió el propio Schauffele tras The Open 2025.

En esta temporada, The Open fue el torneo con menor bolsa total de premios entre los cuatro majors con 17 millones de dólares. Luego estuvo el PGA Championship con 19, The Masters con 21 y el US Open fue líder con 21.5.

Aún restan más de una decena de torneos por jugarse en el PGA Tour 2025, incluyendo los playoffs de la FedEx Cup. La temporada cerrará el 23 de noviembre.

Sin embargo, Scottie Scheffler ya dio uno de los mayores golpes de autoridad de la temporada a estas alturas, firmando dos títulos major y 17 en total en su carrera en el PGA Tour. También ostenta cinco trofeos dentro del European Tour y dos en Korn Ferry Tour.

Económicamente, Scheffler ya se embolsó 6.52 millones de dólares por los dos campeonatos en major. Su acumulado de ingresos desde que se hizo profesional en 2018 supera los 90 millones, destacando que fue campeón de la FedEx Cup en 2024.

En cuanto a la representación mexicana, Carlos Ortiz ni siquiera pasó el último corte en The Open. El oriundo de Jalisco había destacado hace unas semanas al haber empatado en el cuarto lugar del US Open, pero esta vez no tuvo tal rendimiento.

Uno de los torneos que restan por disputarse en el PGA Tour 2025 será precisamente en México, en el World Wide Technology Championship de Los Cabos del 6 al 9 de noviembre.

CAMPEONES MAJOR DE GOLF EN 2025

1.- The Masters (abril):

Rory McIlroy (Irlanda del Norte)

4.2 millones de dólares

2. PGA Championship (mayo):

Scottie Scheffler (Estados Unidos)

3.42 millones de dólares

3. US Open (junio):

JJ Spaun (Estados Unidos)

4.3 millones de dólares

4. The Open (julio):