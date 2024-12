Salario de Bill Belichick cae 60% de NFL a futbol colegial

Bill Belichick está de regreso en el puesto de trabajo que lo hizo famoso a nivel mundial: entrenador de futbol americano.

Sin embargo, no vuelve a la máxima escena de este deporte, que es la NFL, sino que estará en el circuito colegial de Estados Unidos (NCAA) a través de un contrato de cinco años con la Universidad de Carolina del Norte.

“Siempre quise ser entrenador de futbol americano universitario y nunca funcionó, pero bueno, tuve algunos buenos años en la NFL, así que estuvo bien”, mencionó entre risas Belichick durante su presentación oficial este 12 de diciembre.

A través de medios como The Athletic y Sports Illustrated, trascendió que el contrato de Belichick con los Tar Heels es por cinco años y un salario anual de 10 millones de dólares. Es decir, dirigirá las temporadas 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 en NCAA.

Esto indica que su salario se redujo 60% respecto a su último trabajo en la NFL, ya que Belichick ganaba 25 millones de dólares hasta la temporada 2023 con New England Patriots, de acuerdo con una publicación de Sportico a finales del año pasado.

Dicho ranking lo ubicó como el entrenador mejor pagado del deporte estadounidense en 2023, dejando en segundo lugar a Sean Payton, de los Denver Broncos, con 18 millones de dólares, mientras que el tercer puesto estuvo en la NBA con Gregg Popovich, de San Antonio Spurs, con 16 millones.

Ahora en la plataforma del futbol americano colegial, las estimaciones no ponen a Bill Belichick, de 72 años, como el entrenador mejor pagado. En la temporada 2024 esa posición fue para Kirby Smart, de la Universidad de Georgia, con 13.28 millones de dólares. El segundo lugar fue para Dabo Swinney, de la Universidad de Clemson, con 11.13 millones.

Después de ellos aparecieron cinco entrenadores con salario de 10 millones de dólares, entre instituciones de Texas, California, Ohio, Florida y Alabama, reportó Sports Illustrated.

Bill Belichick ascendió su nombre a leyenda al convertirse en el entrenador en jefe con mayor cantidad de victorias en el Super Bowl. Fueron seis y todas las logró con los Patriots en la era del quarterback Tom Brady: temporada 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 y 2018.

La carrera de Belichick como entrenador de NFL empezó hace casi medio siglo, pues debutó en la temporada 1975 como asistente especial en Baltimore Colts (actualmente Indiannapolis Colts).

Después tuvo distintos cargos entre Detroit Lions, Denver Broncos, New York Giants y New York Jets, pero los únicos equipos que lo acogieron como entrenador en jefe fueron los Cleveland Browns de 1991 a 1995 y los New England Patriots de 2000 a 2023.

Después de un año en el retiro de los banquillos, Belichick está de regreso para retomar el trabajo que lo convirtió en leyenda y en un lugar que es significativo para su familia, ya que su padre fungió como auxiliar en la Universidad de Carolina del Norte.

“Mi padre me lo dijo: cuando amas lo que haces, no es trabajo. Y yo amo lo que hago. Amo entrenar, amo la interacción con los jugadores, amo construir un equipo. Tener asistentes, planificación del juego y el juego en sí mismo”.

De esta forma se concreta que Bill Belichick es apenas el segundo entrenador en la historia que pasa de la NFL al futbol americano colegial de Estados Unidos. El primero fue Bill Walsh, quien pasó de San Francisco 49ers a la Universidad de Stanford entre la década de los 80 y 90.

La Universidad de Carolina del Norte ha disputado 37 juegos de tazón en diferentes categorías del futbol americano colegial y su récord actual es de 15 triunfos y 22 derrotas. Su deportista egresado emblema es Michael Jordan, máxima leyenda de la NBA.